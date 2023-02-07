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Her element, yapısına özgü özelliklerine bakılarak farklı sınıflara ayrılmıştır. Bu sınıflamalardan bir tanesi de ametal ve metaldir? Peki, ametallerin ve metallerin özellikleri nelerdir? Devamında element tablosu ve ilk 20 element gibi bilgilere de ulaşabileceğiniz yazımı keyifle okumanızı dileriz. İşte, tüm detaylar…

Element Nedir?

Aynı cins atomlardan oluşan ve kendinden başka herhangi bir maddeye ayrılamayan saf maddelere element adı verilmektedir. Toplam da 118 tane olan elementlerin her birinin kendine has bir atom numara ve sembolü bulunmaktadır. Elementlerin sahip oldukları bu atom sayıları, o elementin proton sayısını; bir başka ifadeyle çekirdek yükünü göstermektedir.

Elementlerin Özellikleri

Elementlerin en küçük yapı birimlerine atom adı verilmektedir.

Her element aynı cins atomlardan meydana gelmektedir.

Elementler kendilerinden daha küçük, daha basit başka bir maddeye ayrılamayan saf maddelerdir.

Her bir element kendine has bir atom numarasına sahiptir ve sembollerle gösterirler.

Elementler, kimyasal özelliklerine göre; soy gaz, metal ve ametal olarak sınıflandırılırlar.

Elementler, fiziksel özelliklerine göre; katı, sıvı ve gaz olarak sınıflandırılırlar.

Toplam da 118 adet olan elementlerden 94 tanesi, Dünya’da doğal olarak bulunmaktadır.

Kararlı ve kararsız element olmak üzere iki gruba ayrılırlar.

Element Tablosu

Element tablosu ya da periyodik tablo; elementlerin sınıflandırılması için geliştirilmiş olan bir tablodur. Bilinen tüm elementlerin artan atom numaralarına göre sıralandığı periyodik tablonun mucidi, Rus bilim insanı Dimitri Mendeleyev olarak kabul edilmektedir.

Periyodik tabloda yatay sıralara periyot; dikey sütunlara ise grup adı verilmektedir. Periyodik tabloda 8 sıra periyot ve 18 sıra da grup bulunmaktadır.

Aşağıda paylaşmış olduğumuz görsel üzerinden hem periyodik tablo elementleri hem de bu elementlerin sembolleri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz:

Baş Grup Elementleri

Periyodik tabloda 8 adet “A” ve 8 adet “B” bulunmaktadır. A grubunda bulunan bu 8 elemente baş grup elementleri adı verilmektedir. Yukarıda vermiş olduğumuz görseli inceleyerek, A grubunda yer alan elementler üzerinden baş grup elementlerini görebilirsiniz.

İlk 20 Element

Periyodik tablodaki ilk 20 element ve sembolleri şu şekildedir:

Hidrojen: H

Helyum: HE

Lityum: Lİ

Berilyum: BE

Bor: B

Karbon: C

Azot: N

Oksijen: O

Flor: F

Neon: NE

Sodyum: NA

Magnezyum: MG

Alüminyum: AL

Silisyum: Sİ

Fosfor: P

Kükürt: S

Klor: CL

Argon: AR

Potasyum: K

Kalsiyum: CA

Metallerin Özellikleri

Elektrik ve ısı iletkenliği olan, kendine has bir parlaklığa sahip ve şekillendirmeye yatkın elementlere metal adı verilmektedir. Metallerin özellikleri ise şu şekildedir:

Parlak ve net bir yüzeye sahip olan metaller, şekillendirmeye yatkın elementler olduklarından tel ya da levha benzeri bir biçime getirilebilirler.

Elektrik ve ısı iletme hususunda başarılı olan elementlerdir.

Kendi aralarında soy metaller ve soy olmayan metaller olarak sınıflandırılırlar.

Her ne kadar doğada ametaller çoğunlukta olsa da periyodik cetveldeki elementlerin çoğunluğu metaldir.

Demir, bakır, çinko gibi metaller çok kullanılan metaller arasında yerini almıştır.

Ametallerin Özellikleri

Isı ve elektrik iletmekte metallere özgü özellik göstermeyen ve kendi aralarındaki ortak özellikleri az olan elementlere ametal adı verilmektedir. Ametallerin özellikleri ise şu şekildedir:

Ametallerin bir kısmı oda sıcaklığı altında katı, sıvı ve gaz olarak bulunabilirler.

Metaller gibi başarılı iletken değillerdir.

Erime ve kaynama noktaları düşüktür.

Doğada moleküler durumda bulunurlar.

Çok küçük boyutta cisimlerdir.