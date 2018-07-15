Elfsborg - Hammarby maçı rakamları

İsveç Allsvenskan heyecanı devam ediyor. Elfsborg, 16 Temmuz 2018 Pazartesi günü Hammarby takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 20:00. Elfsborg 15 puana sahip olarak 12. sırada yer alırken Hammarby 26 puanda ve 2. sırada. Elfsborg son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Hammarby son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 260. İddaa'da Elfsborg kazanır 2.10, berabere biter 3.10, Hammarby kazanır 2.40 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.85, 2.5 gol üstünün oranı 1.50. Karşılıklı gol var 1.30, karşılıklı gol yok 2.05 oranını kazandıracak.

Elfsborg son hafta oynanan Hammarby maçında 2-1 kazandı.

Hammarby, Elfsborg karşılaşmaında 2-1 yenildi.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Elfsborg, 6 gol attı ve 7 gol yedi.

Hammarby ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Hammarby, 9 gol atarken 6 gol yedi.