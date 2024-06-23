Eli Wallach, bir filmde 3 kez mutlak ölümden döndü
Sinemanın en fazla tanınan karakter oyuncularından Eli Wallach, fenomen film 'İyi, Kötü ve Çirkin'in çekimleri sırasında 3 kez ölümden döndü
Film çekimi sırasında 3 kez mutlak ölümden dönen Eli Wallach, 7 Aralık 1915'te Brooklyn - New York'ta dünyaya geldi.
İyi, Kötü ve Çirkin (1966)
Karakter oyuncusu rolleriyle tanınan Eli Wallach, 60 yılı aşkın oyunculuk kariyeri boyunca 90 filmde rol aldı. Elbette aralarında en bilineni 1966 yapımı 'İyi, Kötü ve Çirkin'...
İyi, Kötü ve Çirkin (1966)
Eli Wallach, Sergio Leone'nin yönettiği İtalyan Spagetti Western filminde başrollerini Clint Eastwood ve Lee Van Cleef ile paylaştı.
İyi, Kötü ve Çirkin (1966)
Eli Wallach, 'İyi, Kötü ve Çirkin'de canlandırdığı 'Çirkin' lakaplı Meksikalı bir haydut olan 'Tuco Benedicto Pacifico Juan Maria Ramirez' karakteriyle küresel bir şöhret elde etti.
Eli Wallach ile 1948'de evlendiği oyuncu eşi Anne Jackson, kariyerlerinin erken dönemlerinde tiyatro sahnesine sık sık birlikte çıktı. Wallach, 1951'de 'Rose Tattoo' oyununda 'En İyi Öne Çıkan Erkek Oyuncu' dalında Tony Ödülü'nü kazandı.
Act One (1963)
Sanford Meisner'den yöntem oyunculuğu eğitimi alan Eli Wallach, Lee Strasberg'in yanında çalıştığı Actors Studio'nun kurucu üyesi oldu.
Taş Bebeğim (1956)
1956 yapımı 'Taş Bebeğim' ile sinemaya adım atan Eli Wallach, bu filmde canlandırdığ 'Silva Vacarro' ile 'En İyi Yeni Gelen' dalında BAFTA Ödülü ve Altın Küre Ödülü adaylığını kazandı.
Eli Wallach ve ailesi, İtalyan - Amerikan mahallesindeki birkaç Yahudiden biriydi. 1936'da Teksas Üniversitesi'nin tarih bölümünden mezun olan Wallach, iki yıl sonra City College of New York'tan eğitim alanında yüksek lisans derecesi aldı.
İyi, Kötü ve Çirkin (1966)
Eli Wallach, 1940'ta ABD Ordusu'nda askere alındı. Hawaii'deki bir askeri hastanede kurmay çavuş ve sağlık görevlisi olarak görev yapan Wallach, daha sonra Çin'e gönderildi. Ardından da teğmen olarak önce Kazablanka, sonra da Fransa'da görevlendirildi.
Taş Bebeğim (1956)
Eli Wallach, Fransa'da görev yaptığı sırada kıdemli bir memur, onun oyunculuk yeteneğini fark etti ve ondan hastalar için bir gösteri hazırlamasını istedi. Wallach, Irving Berlin'in 'This Is the Army' adlı eserinden esinlendiği 'Ordu Bu mu?' adlı bir oyun yazdı.
Komedi türündeki oyunda Eli Wallach ve diğer oyuncular, Mihver diktatörleriyle alay eden karakterlere hayat verdi. Wallach, oyunda Adolf Hitler'i canlandırdı. 1945'te savaşın sona ermesinin ardından yüzbaşı olarak terhis edilen Eli Wallach, 'Avrupa - Afrika - Ortadoğu Seferi Madalyası' ve 'İkinci Dünya Savaşı Zafer Madalyası'na lâyık görüldü.
Komik Başkan (1964)
Askerlik dönüşünde New York City'deki Drama Atölyesi'nde etkili Alman yönetmen Erwin Piscator'dan oyunculuk dersleri alan Eli Wallach, daha sonra Lee Strasberg'in eğitmenliğini yaptığı Actors Studio'nun kurucu üyesi oldu. Orada kurucu üye Robert Lewis ve Marlon Brando, Montgomery Clift, Herbert Berghof, Sidney Lumet ve Anne Jackson gibi diğer öğrencilerle daha fazla yöntem oyunculuğu tekniği üzerinde çalıştı.
The Tiger Makes Out (1967)
Sahne, Eli Wallach'ın ilk kariyerine odaklandığı yerdi. 1945'ten 1950'ye kadar kendisi ve eşi Anne Jackson, Tennessee Williams'ın çeşitli oyunlarında birlikte rol aldı.
Sonraki 5 yıl boyunca sadece sahnede çalışmaya devam etti ve 1956'ya kadar hiçbir sinema filminde rol almadı.
Ancak o yıllarda genel olarak geçim sıkıntısı çekiyorlardı. İşsizlik sigortasıyla geçinen Eli Wallach ile Anne Jackson, uzun süre tek odalı, ayda 35 dolarlık bir dairede yaşadı.
The Tiger Makes Out (1967)
Eli Wallach, geçim sıkıntısı çekse de kendisine gelen film tekliflerini hiç pişmanlık duymadan geri çevirdi. Wallach, bunun nedenini şöyle açıkladı; "Bir filme ne için ihtiyacım var? Sahne her bakımdan daha üst düzeyde ve daha tatmin edici bir ortam. Karşılaştırıldığında filmler, harika tabloların yanındaki takvim sanatı gibidir. Filmlerde veya televizyonda pek bir şey yapamazsınız ama sahne çok anarşist bir ortamdır."
Büyük Reis (1969)
Eli Wallach ile Anne Jackson, Alfred Lunt ve Lynn Fontanne ve Jessica Tandy ve Hume Cronyn gibi ikonik Amerikan tiyatrosunun en tanınmış oyunculuk çiftlerinden biri haline geldi. Bir röportajında Wallach, eşi Jackson hakkında şunları söyledi, "Ona bir oyuncu olarak büyük bir saygı ve hayranlık duyuyorum... Aynı oyundayken, özellikle de oyun bizim için önemli bir şey ifade ediyorsa, çalışma konusunda müthiş bir uyumluluğumuz var."
İyi, Kötü ve Çirkin (1966)
Gelelim efsane film 'İyi, Kötü ve Çirkin'e...
Eli Wallach ile Clint Eastwood, 'İyi, Kötü ve Çirkin'in çekimleri sırasında arkadaş oldu. Wallach, Clint Eastwood hakkında şunları söyledi; "Clint uzun boylu, sessiz bir tipti. O, kendinizi açıp tüm konuşmayı yaptığınız türden biri. O, gülümser, başını sallar ve hepsini o harika hafızasında saklar."
Clint Eastwood ise 2003'te yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlendiği 'Mystic River'de yeniden çalıştığı Eli Wallach ile ilgili duygularını; "Eli Wallach ile çalışmak hayatımın en büyük zevklerinden biri oldu" şeklinde dile getirdi.
İyi, Kötü ve Çirkin (1966)
'İyi, Kötü ve Çirkin'in çekimleri sırasında Eli Wallach, 3 üç kez ölüm tehlikesi atlattı. Bir keresinde yanlışlıkla gazoz şişesinin yanına yerleştirilen bir şişe asiti içti. Wallach, hastanede ölümden döndürüldü.
Başka bir seferde ölümden dönmesi şöyle oldu; canlandırdığı 'Çirkin'in asılmak üzere olduğu bir sahne çekilecekti. At üzerindeki Eli Wallach'ın elleri arkasından bağlıyken birisi, yanlışlıkla tabancayı ateşledi. Wallach'ın altındaki at, ürkerek fırladı. İpin ucunda ayakları boşta kalan Eli Wallach'ın boynunun kırılmasını son anda bir set görevlisi engelledi. Set görevlisi, Wallach'in o anda altına geçerek ayaklarını omuzlarına alıp ünlü oyuncuyu mutlak bir ölümden kurtardı.
İyi, Kötü ve Çirkin (1966)
Bir diğer sahnede, 'Çirkin', sahne gereği demiryolu rayında yatmıştı. Trenden dışarı çıkan basamaklar, az kalsın Eli Wallach'ın kafasının kesilmesine neden oluyordu. Öyle ki Wallach, birkaç cm ile ölümden döndü.
İyi, Kötü ve Çirkin (1966)
İşin ilginç yanlarından biri de 'İyi, Kötü ve Çirkin'in bazı sahnelerinde 'Çirkin', bir gözünü kaybetmiş gibi gösteriyordu. Filmdeki numaradan göz kaybetme sahnesi, 2000'li yılların başında gerçek oldu. Eli Wallach, felç sonucu sol gözünü kaybetti.
Eşi Wallach, 24 Haziran 2014'te 98 yaşındayken doğal nedenlerden öldü. Cesedi, vasiyeti gereği yakıldı.