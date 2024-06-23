Eli Wallach, bir filmde 3 kez mutlak ölümden döndü

The Tiger Makes Out (1967)

Eli Wallach, geçim sıkıntısı çekse de kendisine gelen film tekliflerini hiç pişmanlık duymadan geri çevirdi. Wallach, bunun nedenini şöyle açıkladı; "Bir filme ne için ihtiyacım var? Sahne her bakımdan daha üst düzeyde ve daha tatmin edici bir ortam. Karşılaştırıldığında filmler, harika tabloların yanındaki takvim sanatı gibidir. Filmlerde veya televizyonda pek bir şey yapamazsınız ama sahne çok anarşist bir ortamdır."