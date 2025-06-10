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        Haberler Spor Diğer Elif Berfin Altun'dan 10 metre havalı tüfekte Türkiye rekoru - Diğer Haberleri

        Elif Berfin Altun'dan 10 metre havalı tüfekte Türkiye rekoru

        Almanya'da düzenlenen Uluslararası Atıcılık Sporları Federasyonu (ISSF) Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası'nda milli sporcu Elif Berfin Altun, Türkiye rekoru kırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 20:12 Güncelleme: 10.06.2025 - 20:12
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        Elif Berfin Altun'dan havalı tüfekte Türkiye rekoru
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        Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre Münih'teki organizasyonda kadınlar 10 metre havalı tüfek mücadeleleri yapıldı.

        Milli atıcı Elif Berfin Altun, kadınlar 10 metre havalı tüfek sıralama müsabakasında elde ettiği 634.6 puanla Türkiye rekoru kırarak 5. sıradan final bileti aldı.

        Elif Berfin, finaldeki 124.1 puanıyla organizasyonu 8. sırada tamamladı.

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