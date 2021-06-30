26 Haziran'da arkadaşlarıyla Cebeci Mahallesi taş ocakları mevkisinde gittiği piknik sırasında yüksekten düşen Elif Çakal'ın ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, Çakal'ın hayatını kaybetmesinden hemen önce çekildiği belirlenen yeni görüntülere ulaşıldı.

Görüntülerde, Çakal'ın yanında bulunan iki kız arkadaşıyla kavga ettiği anlar yer alıyor.

Olaya ilişkin polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

NE OLMUŞTU?

Sultangazi'de taş ocakları mevkisinde, 26 Haziran'da arkadaşlarıyla pikniğe giden Elif Çakal, bir süre sonra uçurumdan düşmüştü. Olay yerine gelen ekiplerce bulunduğu yerden çıkarılan Çakal'ın hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Soruşturma kapsamında Çakal'la birlikte olan iki arkadaşının ifadesine başvurulurken, olayın ardından kaçtıkları tespit edilen diğer iki arkadaşı ise gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 18 yaşından küçük 2 şüpheli, serbest bırakılmıştı.