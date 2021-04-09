"Eşim bütün mal varlığını bir çeteye kaybetti, sonra eşimle aramda geçen olaylardan dolayı birbirimizi kırarak ayrıldık" diyen ünlü manken, "Neyse artık ikimiz de hatalarımızın farkına vardık ve geçtiğimiz ay tekrar evlendik. Şu an çok mutluyum" açıklamasında bulundu.

"Annelik çok güzel bir şey" diyen Uzun, yakında ticarete atılacağını söyledi.