Elimi Bırakma dizisi Pazar akşamı 10. son bölümü ile ekranlara geldi. Elimi Bırakma dizisinde yine bu bölümde de heyecan doruktaydı. Sumru’nun evinden kaçan Mert ve Fatma, Sumru’nun planlarını altüst etti. Sumru Mert’i tekrar kaybetmişken Cansu’nun desteğini alamaması Sumru’yu köşeye sıkıştırdı.

ELİMİ BIRAKMA DİZİSİNİN 11. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Elimi Bırakma dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Elimi Bırakma dizisinin 11. yeni bölüm fragmanı...

ELİMİ BIRAKMA 10. SON BÖLÜM ÖZETİ

Azra’nın sırrını öğrenen Feride Hanım’ın dünyası başına yıkılır. Feride Hanım için merhem olmak isteyen Azra’nın eli kolu bağlıdır. Feride Hanım’a ulaşmak istese de Çelen ailesi Azra’nın Feride Hanım’ı görmesine izin vermez. Azra kendini anlatmanın bir yolunu bulabilecek midir? Sumru’nun evinden kaçan Mert ve Fatma, Sumru’nun planlarını altüst eder. Sumru Mert’i tekrar kaybetmişken Cansu’nun desteğini alamaması Sumru’yu köşeye sıkıştırır. Sumru’ya inanmayan Cansu, annesine karşı büyük bir sınav verecektir.



Feride Hanım’ın kararlarını sorgulamaya başlayan Serap duruma el atar. Azmi’nin desteğini alan Serap, ailenin çehresini değiştirecek olan kararlar verir. Hastalığı yüzünden ameliyata girecek olan Feride Hanım’ı neler bekleyecektir? Serap’ın planı, hayal ettiğinden daha büyük olunca işler sarpa sarar. Feride Hanım Azra’nın ve Cenk’in desteğiyle bu yükün altından kalkabilecek midir?



Sahip olduğu tüm değerleri bir gecede kaybeden Azra ile benzer kaderi paylaşan Cenk'in hikâyesini anlatan Elimi Bırakma'nın yapımcılığını Üs Yapım - Süreyya Önal, yönetmenliğini Sadullah Çelen, senaryosunu Nilüfer Aydın ve Volkan Yazıcı kaleme alıyor. Dizinin başrollerini ise Alina Boz, Alp Navruz, Seray Gözler, Dolunay Soysert, Cemre Gümeli, Burak Tamdoğan ve Gökçe Yanardağ gibi ünlü isimler paylaşıyor.

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