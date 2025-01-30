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        Haberler Spor Transfer Eljif Elmas, Leipzig'den Torino'ya kiralandı - Futbol Haberleri

        Eljif Elmas, Leipzig'den Torino'ya kiralandı

        Bundesliga ekiplerinden Leipzig'te forma giyen Eljif Elmas, İtalyan ekibi Torino'ya kiralık olarak imza attı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 17:59 Güncelleme: 30.01.2025 - 17:59
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        Eljif Elmas, Torino'ya kiralandı
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        Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Leipzig, bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Kuzey Makedonyalı orta saha futbolcusu Eljif Elmas'ın bonservisini İtalyan ekibi Torino'ya kiraladı.

        Torino'dan yapılan açıklamada 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun, İtalyan ekibinde 11 numaralı formayı giyeceği duyuruldu.

        İtalyan ekibinin sezon sonuna kadar bonservisini kiraladığı 25 yaşındaki Elmas, 2017-19 yılları arasında Fenerbahçe'de forma giydi.

        Eljif Elmas, bu sezon Leipzig formasıyla 6 maçta oynadı, 1 asist yaptı.

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