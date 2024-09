Elle Macpherson meme kanseri teşhisinden sonra kemoterapiyi reddettiğini açıkladı

Bir dönemin en ünlü modellerinden biri olan Elle Macpherson, 7 yıl önce kendisine meme kanseri teşhisi konulduğunu açıkladı.

1980'lerde şöhrete kavuşan 60 yaşındaki Avustralyalı süper model, çıkardığı 'Elle: Life, Lessons, and Learning to Trust Yourself' adlı anı kitabında kanser teşhisi sonrası 32 doktorun tavsiyesine karşı çıkarak kemoterapiyi reddettiğini anlattı.

Hastalığa karşı bütünsel bir yaklaşım benimsediğini söyleyen Elle Macpherson, şu anda iyileşme sürecinde olduğunu belirtti.