'Elmacı Dede'den depremzedelere 1 tonluk ikram

Bahçesinde yetiştirdiği elmaları yurt içi ve yurt dışında operasyonlara katılan askerlere götürmesi dolayısıyla Elmacı Dede olarak bilinen Muhammet Yılmaz, meyvelerini yüklediği aracıyla Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki konteyner kentleri gezdi.

Yılmaz, sohbet edip "geçmiş olsun" dileğinde bulunduğu depremzedelere hasat ettiği elmaları dağıttı.

Çocuklara gazoz da ikram eden Yılmaz, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

"DEPREMZEDELERİN BİR NEBZE DE OLSA RAHATLADIKLARINI HİSSETTİM"

Muhammet Yılmaz, aracını, Türk bayrağı ile Türkiye'nin sınır ötesi operasyonları ve gezdiği yerlerin adlarıyla süslediğini söyledi.

Hataylılarla buluşmak için 1300 kilometre yol katettiğini dile getiren Yılmaz, "En büyük amacım çocukları sevindirmek. Bayram zamanı olsaydı şeker dağıtırdım ama burada hava sıcak olduğu için çocuklara gazoz ikram ettim. Konteynerlere de birer poşet elma dağıttım. 1 ton civarı elmaydı, hepsine yetti hatta arttı" dedi.

Yılmaz, kente daha önce de geldiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Hataylılar depremlerin ardından çok mağdur ve perişan durumdaydı. Burada büyük yıkım vardı, yüreğimde bir yara gibi kaldı. O yüzden tekrar deprem bölgesindeki konteyner kentlere geldim. İsabetli karar almışım, buradaki depremzede insanlar da çok memnun oldular. Depremzedelerin artık bir nebze de olsa rahatladıklarını hissettim. Çoğu afetzedenin konutlarına yerleşmiş olduğunu fark ettim."