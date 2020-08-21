Birbirine çok yakışan elma, tarçın ve kıyır kıyır tart hamuru ile eşsiz bir lezzet olan elmalı tart, misafirlerinize ikram edebileceğiniz eşsiz bir lezzettir.

Elmalı Tart Malzemeler:

6 kahve fincanı un

150 gr tereyağı

5 tane yeşil elma

1 su bardağı kayısı

50 gr tozşeker

İsteğe göre 1 çay kaşığı tuz

Elmalı Tart Yapılışı:

Yoğurma kabına un alınır.

Ortası çukurlaştırılarak içine iri tereyağı ve tuz katılır.

Soğuk su eklenerek yoğurulur

Yumuşak bir hamur elde edilir.

Yağlı kâğıda sarılarak buzdolabında 30 dakika dinlendirilir.

Buzdolabından çıkardıktan sonra hamur uzunlamasına çekilerek uzatılır ve üç kere katlanır.

Buzdolabında bir süre daha dinlendirilir.

Bu işlem 4-5 defa tekrarlanır.

Fırın tepsisi yağlanıp unlandıktan sonra hamur merdane ile tepsiyi kaplayacak şekilde açılır.

Diğer yanda elmalar kabukları soyulduktan sonra ince ve yuvarlak biçimde dilimlenir.

Elma dilimleri birbiri üzerine gelecek şekilde birer birer iki sıra halinde dizilir.

Hamurun kenarda kalan boş kısımları rulo şeklinde içeri doğru kıvrılır.

190 derece fırında yarım saat pişirilir.

Piştikten sonra servis tabağına alınır.

Kayısı marmelatı üzerine dökülür.

Turta iyice soğuduktan sonra servis edilir.

Afiyet olsun…

Püf Noktası: