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Musk: 3. Dünya Savaşı çıkacaksa... 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk, sosyal medya şirketi Twitter'ı satın almaya yönelik 44 milyar dolarlık anlaşmayı feshinin yankıları sürerken, Musk'ın kişisel mesajlarında "3. Dünya Savaşı çıkacaksa Twitter'ı satın almanın bir anlamı yok." ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.

FOTO:AP

Business Insider'da yer alan habere göre, Musk'ın mesajları 6 Eylül'deki duruşmada ortaya çıktı.

Habere göre Musk, Twitter'ı satın alma anlaşmasının finansörlerinden olan Morgan Stanley'deki bir bankere 8 Mayıs'ta gönderdiği mesajlarda; acele etmemeleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 9 Mayıs Zafer Günü konuşmasını beklemeleri gerektiğini söyledi.

FOTO: AP

Twitter'ın avukatı Musk'ın şu ifadeleri kullandığını söyledi: "Birkaç gün yavaşlayalım. Putin'in yarınki konuşması gerçekten çok önemli. 3. Dünya Savaşı'na giriyorsak Twitter'ı satın almak mantıklı değil."

Musk'ın avukatı ise, mesajların mahkemeye bu bağlamda sunulmasının tamamen saçmalık olduğunu, konuşmaların tamamına bakıldığında bunun böyle anlaşılmayacağını söyledi.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.