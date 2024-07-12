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        Haberler Dünya Elon Musk: AB Komisyonu, X'e yasa dışı bir gizli sansür anlaşması teklif etti | Dış Haberler

        Elon Musk: AB Komisyonu, X'e yasa dışı bir gizli sansür anlaşması teklif etti

        X'in patronu Elon Musk, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun sosyal medya platformu hakkındaki açıklamasının ardından konuştu. Teknoloji milyarderi Musk, AB Komisyonu'nun kendilerine yasadışı ve gizli bir anlaşma sunduğunu ancak bunu kabul etmediklerini söyledi. AB ise Musk'ın bu iddiasını reddetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 21:19 Güncelleme: 12.07.2024 - 22:21
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        "AB gizli sansür anlaşması teklif etti"
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        X sosyal medya platformunun sahibi Elon Musk, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun, konuşmaları sessizce sansürlemesi karşılığında ceza verilmemesine ilişkin yasa dışı bir "gizli anlaşma" teklifinde bulunduğunu ve X'in bunu kabul etmediğini ileri sürdü.

        AB Komisyonu'nun X'in karanlık modeller, reklam şeffaflığı ve araştırmacılar için veri erişimiyle ilgili alanlarda AB'nin Dijital Hizmetler Yasası'nı (DSA) ihlal ettiğini bildirmesine Musk'tan tepki geldi.

        Elon Musk, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "AB Komisyonu yasa dışı bir gizli anlaşma teklif etti: Eğer konuşmayı kimseye söylemeden sessizce sansürleseydik bize ceza vermeyeceklerdi. Diğer platformlar bu anlaşmayı kabul etti. X kabul etmedi." ifadelerini kullandı.

        AB İDDİALARI REDDETTİ

        AB Komisyonunun İç Pazardan Sorumlu Üyesi Thierry Breton, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Elon Musk'a atıfta bulunarak, "Hiç kimseyle hiçbir zaman gizli anlaşma olmadı ve olmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

        Breton, AB Dijital Hizmetler Yasası'nın X ve diğer büyük platformlara davanın çözümüne yönelik taahhütler sunma imkanı verdiğini anımsatarak, "Açık olmak gerekirse, sizin ekibiniz Komisyondan uzlaşı sürecini açıklamasını ve endişelerimizi açıklığa kavuşturmamızı istedi." ifadesini kullandı.

        Komisyonun yasal prosedürlere uygun davrandığına işaret eden Breton, "Taahhüt verip vermemek size kalmış. Hukukun üstünlüğü prosedürleri bu şekilde işler. Mahkemede görüşürüz ya da görüşmeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

        Breton, Musk'ın AB'yi mahkemeye vereceği açıklamasına yanıt olarak "Nasıl istersen." ifadesini kullandı.

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        SÜREÇ

        AB Komisyonu, bugün X platformuna yönelik soruşturmada, Dijital Hizmetler Yasası'nı ihlal ettiği yönündeki ön bulguların şirkete gönderildiğini açıklamıştı.

        Komisyon açıklamasında, yapılan incelemede X platformunun mavi onay işaretinin kullanıcıları yanıltıcı bir şekilde tasarlandığı ve çalıştırıldığı, bunun kullanıcıları aldatmak için kötü niyetli aktörler tarafından kullanıldığı yönünde kanıtlar bulunduğu belirtilmişti.

        X'in reklam konusunda gerekli şeffaflığı sağlamadığı kaydedilen açıklamada, AB yasalarında belirtilen koşullar doğrultusunda araştırmacıların kamuya açık verilere erişiminin sağlanmadığı aktarılmıştı.

        Açıklamada, X'in bu aşamadan sonra Komisyonun soruşturma dosyasındaki belgeleri inceleyerek ön bulgular karşısında kendisini savunabileceği, ön bulguların teyit edilmesi durumunda X'in dünya çapındaki toplam yıllık cirosunun yüzde 6'sına varan para cezası kesilebileceği ve şirketin ihlali gidermeye yönelik önlemler alması gerekeceği bildirilmişti.

        Bu açıklamanın ardından Elon Musk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "AB Komisyonu yasa dışı bir gizli anlaşma teklif etti: Eğer konuşmayı kimseye söylemeden sessizce sansürleseydik bize ceza vermeyeceklerdi. Diğer platformlar bu anlaşmayı kabul etti. X kabul etmedi." ifadelerini kullandı.

        Musk, daha sonra yaptığı bir paylaşımda da "Avrupa halkının gerçeği öğrenmesi için mahkemede halka açık bir mücadeleyi sabırsızlıkla bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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        #Elon Musk
        #sosyal medya
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