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Elon Musk anket başlattı: Twitter'ın başındaki kişi olarak istifa etmeli miyim?

44 milyar dolara Twitter'ı satın alan ve şirketin yeni sahibi olan Elon Musk, sosyal medya hesabından başlattığı anket ile kullanıcılara, Twitter yöneticiliğini bırakıp bırakmaması gerektiğini sordu. Şu ana kadar yapılan oylamada, kullanıcıların çoğunluğu Musk'ın istifa etmesi yönünde oy kullandı

Elon Musk anket başlattı: Twitter'ın başındaki kişi olarak istifa etmeli miyim?
AA / HABERTURK.COM

Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk, Twitter'daki CEO'luk görevinden istifa edip etmeme konusunda bir anket başlattı ve çıkan sonucu kabul edeceğini belirtti.

Twitter'ı satın aldığı günden bu yana çalışanlar ve reklam verenler başta olmak üzere birçok çevre ile sorun yaşayan Musk, "Twitter'ın başındaki kişi olarak istifa etmeli miyim? Bu anketin sonuçlarına uyacağım." paylaşımında bulundu.

Twiter'ın yeni patronu, anketi başlatmasının ardından yaptığı paylaşımlarda, ayrılma konusunda "ciddi" olduğunu belirtirken, "Ne dilediğine dikkat et, çünkü onu elde edebilirsin." ifadesini kullandı.

Twitter CEO'sunun, yaklaşık 6 saat sonra son bulacak anketinde şu ana kadar 11 milyon 626 binden fazla kişi oy kullanırken, katılımcıların yüzde 56,3'ü Musk'ın ayrılması, 43,7'si ise devam etmesi yönünde tercihini ortaya koydu.

Daha önceki saatlerde Musk'ın ayrılmasını isteyenlerin oranı yüzde 58'in üzerine çıkmıştı.

İş insanının yaklaşık 3 saat önceki son paylaşımında, "Güç isteyenler, onu en az hak edenlerdir." ifadesi dikkati çekti.

Twitter'ı 28 Ekim'de 44 milyar dolara satın alan Elon Musk en son hakkında paylaşım yapan bazı gazetecilerin hesaplarını askıya alması sonrasında tartışma konusu olmuştu.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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