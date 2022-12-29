Elon Musk, bu yıl yüzde 70 değer kaybeden Tesla çalışanlarına mektup yazdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler BBC Teknoloji
ABONE OL

Elon Musk, bu yıl yüzde 70 değer kaybeden Tesla çalışanlarına mektup yazdı

Elektrikli araba şirketi Tesla hissesinin bu yıl yüzde 70’e yakın değer kaybetmesinin ardından şirketin sahibi Elon Musk Çarşamba günü çalışanlara bir email gönderdi. Reuters’ın haberine göre Musk, Tesla çalışanlarına, “hisse senedi piyasasındaki çılgınlığa kafayı takmamalarını, uzun vadede Tesla’nın dünyanın en değerli şirketi” olacağını söyledi.

Elon Musk, bu yıl yüzde 70 değer kaybeden Tesla çalışanlarına mektup yazdı
Sesli dinlemek için tıklayınız.
0:00 / 0:00
BBC TÜRKÇE

Elektrikli araba şirketi Tesla hissesinin bu yıl yüzde 70’e yakın değer kaybetmesinin ardından şirketin sahibi Elon Musk Çarşamba günü çalışanlara bir email gönderdi.

Reuters’ın haberine göre Musk, Tesla çalışanlarına, “hisse senedi piyasasındaki çılgınlığa kafayı takmamalarını, uzun vadede Tesla’nın dünyanın en değerli şirketi” olacağını söyledi.

Musk’ın Twitter’ın başına geçmesinin ardından dikkatini daha çok sosyal medya platformuna vermesi yatırımcıları kaygılandırmış, böylece Tesla hissesi satış yemişti.

Musk, şirket hisselerinde yaşanan düşüşten ötürü dünyanın en zengin kişisi unvanını yitirmişti.

Tesla hisselerinin düşüş yaşamasında Çin’deki karantina kararı dolayısıyla üretimin azalacağı endişesi de rol oynuyor.

Salı günü Tesla hissesi Çin’den gelen haberle yüzde 11 değer kaybetti.

Yedi gündür düşen Tesla hissesi, Çarşamba gününü ise yükselişle kapadı.

Tesla’nın Aralık ayındaki düşüşü yüzde 40’ı buldu.

Bloomberg’e göre Tesla sevdalılarının hisse senedinin kötü performansına rağmen yatırım yapmaya devam etmesi şirketi ayakta tutuyor.

ABD ve Çin’de arabalarına indirim kampanyası yapan Tesla’nın siparişleri yetiştirip yetiştiremeyeceği ise bilinmiyor.

Bu yüzden Musk çalışanlarına yazdığı emailde tedariğin gerçekleştirilebilmesi için gönüllü olarak çalışmalarını salık verdi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Geçen ay Rus birliklerinden geri alınan Herson'da yoğun topçu saldırısı: Ukraynalı siviller kenti terk ediyor
BBC Geçen ay Rus birliklerinden geri alınan Herson'da ...
İngiltere'de grevler: Sınır muhafaza ve ehliyet sınavı çalışanları ile demiryolu işçileri yılın son haftasında grevde
BBC İngiltere'de grevler: Sınır muhafaza ve ehliyet ...
Çin'in sınırları açma kararından sonra yurt dışı rezervasyonlarda büyük artış
BBC Çin'in sınırları açma kararından sonra yurt dışı ...
Avrupa'da elektrik ve gaz faturaları için ne kadar yardım yapılıyor?
BBC Avrupa'da elektrik ve gaz faturaları için ne kadar ...
2023'te başlatılacak uzay misyonları
BBC 2023'te başlatılacak uzay misyonları
2023'te Ukrayna savaşı için 5 muhtemel senaryo
BBC 2023'te Ukrayna savaşı için 5 muhtemel senaryo
Tayvan'da zorunlu askerlik süresi uzatıldı
BBC Tayvan'da zorunlu askerlik süresi uzatıldı
İranlı futbol efsanesi Ali Daei’nin ailesine ülkeyi terk etmesi yasaklandı
BBC İranlı futbol efsanesi Ali Daei’nin ailesine ülkeyi ...
Sırbistan, ordusunu alarma geçirdi
BBC Sırbistan, ordusunu alarma geçirdi
Japonya'da yoğun kar yağışı: 17 ölü, 90'dan fazla yaralı
BBC Japonya'da yoğun kar yağışı: 17 ölü, 90'dan fazla ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.