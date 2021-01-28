Elon Musk ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Uzay teknolojileri başta olmak üzere farklı alanlarda iş birliğini ele aldık' dedi

Elon Musk ile Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2017'de Ankara'da bir araya gelmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Mus ile telefon görüşmesi yaptı.

Erdoğan görüşmeyle ilgili sosyal medya hesapları Facebook, BiP ve Telegram'dan şu açıklamayı yaptı:

"Sevgili kardeşim, bugün Tesla ve SpaceX'in Kurucusu Elon Musk ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik.

"Görüşmede, Türkiye'deki kamu ve özel sektör kurumları ile şirket arasında uzay teknolojileri başta olmak üzere farklı alanlarda iş birliğine ilişkin hususları ele aldık.

"Teknoloji alanında ülkemizdeki ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmeyi ve Milletimize fayda sağlama amacıyla bu alanda atılan her adımı desteklemeyi sürdüreceğiz."

https://www.facebook.com/RTErdogan/posts/10158433545063577

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'u geçerek dünyanın en zengini oldu.

Tesla hisselerindeki büyük yükselişle, Musk'ın net varlığının 185 milyar doları aştığı hesaplanıyor.

Tesla'nın piyasa değeri, köklü otomotiv devleri General Motors, Ford, Fiat Chrysler ve Toyota'nın toplam piyasa değerinden daha fazla.

Musk'ın, geçen yıl yaklaşık yüzde 700 değer kazanan elektrikli araç şirketi Tesla'nın değeri dün ilk kez 700 milyar dolara çıktı.

https://www.youtube.com/watch?v=smSWFIMLiVI

2017 yılında Erdoğan ile yüz yüze görüştü

Musk, 2017 yılında ise Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmüştü.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Elon Musk'ın Türkiye'ye Türksat 5A-5B uydularının uzaya fırlatılması bağlamında geldiğini belirterek "Yarın bununla ilgili Airbus ile bir anlaşma yapılacak. O da bunun alt tedarikçilerinden birisi. Bunu konuştuk" demişti.

Kalın, bunların ayrıca otomobil ve Tesla konularında konuşulduğunu da ifade etmişti.

Erdoğan da görüşmeyle ilgili "Yüksek teknoloji alanındaki özgün yatırımları ile tüm dünyada dikkat çeken Elon Musk ile bir görüşmem oldu. Baktım çok heyecanlı. Kendisinin vizyonunu, hayallerini bizzat ağzından dinleme imkanım oldu. Gördüm ki herşey bir hayal ile başlıyor. Eğer hayal olmazsa ondan sonra bunu gerçekleştirebilmek mümkün değil. İnsan hayal kurduğu müddetçe yaşar." ifadelerini kullanmıştı.

Musk Ankara'da Anıtkabir'i de ziyaret etmiş; Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili sosyal medyada yaptığı paylaşım çok kez paylaşılmıştı.