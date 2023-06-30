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Elon Musk, Mark Zuckerberg ile kafes dövüşünün Roma'daki Kolezyum’da olabileceğini ima etti

Teknoloji milyarderleri Elon Musk ile Mark Zuckerberg’in “kafes dövüşü yapacaklarını” açıklamalarının ardından bu dövüşün İtalya’daki antik amfitiyatro Kolezyum’da gerçekleşebileceği iddia edildi.

Elon Musk, Mark Zuckerberg ile kafes dövüşünün Roma'daki Kolezyum’da olabileceğini ima etti
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BBC TÜRKÇE

Teknoloji milyarderleri Elon Musk ile Mark Zuckerberg’in “kafes dövüşü yapacaklarını” açıklamalarının ardından bu dövüşün İtalya’daki antik amfitiyatro Kolezyum’da gerçekleşebileceği iddia edildi.

Antik Roma’da gladyatör müsabakalarının da yapıldığı yaklaşık 2 bin yıllık Kolezyum’un iki milyarderin kavgasına sahne olabileceği iddiası Elon Musk’ın kendisi tarafından ortaya atıldı.

Musk, sahibi olduğu Twitter’da bugün paylaştığı mesajda, “Dövüşün Kolezyum’da olma ihtimali var” dedi.

ABD merkezli bazı haber siteleri de İtalya Kültür Bakanlığı’ndan, Facebook, Instagram ve WhatsApp’ın da dahil olduğu Meta şirketinin patronu Zuckerberg’e bu yönde bir teklif gittiğini iddia etti.

TMZ Sports sitesi, “Bu haber aklınızı başınızdan alacak: İtalya hükümetinden bir yetkili, Elon Musk'la dövüşünü dünyanın en efsanevi savaş alanında düzenlemesi için Mark Zuckerberg ile temasa geçti: Roma'daki Kolezyum'da” diye yazdı.

Haberde, Zuckerberg’e bu teklifi götüren kişinin İtalya Kültür Bakanlığı’ndan bir yetkili olduğu iddia edildi.

Haberin yayılması üzerine İtalya’da sosyal medyada ve basında hükümete eleştiriler, “şarlatanlık” gibi suçlamalar gelmeye başladı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları birkaç gün önce Kolezyum’a adını kazıyan bir turiste gösterilen tepkileri hatırlatarak hükümetin böyle bir teklifte bulunmasının daha kötü olduğunu savundu.

İtalya Kültür Bakanlığı ise haberin temelsiz olduğunu belirtti.

Açıklamada, “Bakanlık tarafından hiçbir resmi temas ya da yazılı belge gönderilmesi söz konusu değildir. Haberler nefis görünse de asılsızdır” denildi.

Kolezyum’un hayır işleri gibi özel etkinlikler için kiralanabildiğini hatırlatan Bakanlık, ancak talepleri Kolezyum Arkeolojik Parkı yönetiminin değerlendirdiğini, kararın kendilerine ait olmadığını vurguladı.

Öte yandan, şiddet içermemesi halinde Musk ve Zuckerberg’in Kolezyum’da karşı karşıya gelebilecekleri ve gelirin bir kısmının İtalya’ya bağışlanabileceği de belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Zuckerberg ve Musk, Kolezyum'da bir performans sergilemek isterlerse, bu şiddet içermeyen bir karşılaşma olmalı, Latince dizelerle bir düello (certamen) gibi. Ve İtalyan tarihi mirasının korunması için ve örneğin (sel felaketi yaşanan) Emilia Romagna bölgesi için uygun bir ekonomik katkı sağlamalılar.”

Musk 21 Haziran’da Twitter'a yazdığı mesajda Zuckerberg ile “kafes dövüşüne hazır olduğunu” söylemiş, ciddi olmadığını gösterir biçimde ‘lol’ (sesli gülme kısaltması) yapmıştı.

Zuckerberg de Musk'ın tweetinin ekran görüntüsünü “Bana konum gönder” mesajıyla paylaşmıştı.

RomaGetty Images
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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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