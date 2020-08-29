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Elon Musk Neuralink projesi nedir? Neuralink ne işe yarayacak?

Elon Musk, nöroteknoloji şirketi Neuralink tarafından geliştirilen mikroçip ile beyin kontrolü sağlayacak teknolojiyle ilgili demoyu saat 01:00’da yapacak. Bunun üzerine Elon Musk Neuralink projesi nedir? Neuralink ne işe yarayacak? Soruları merak edilmeye başlandı.

Elon Musk Neuralink

Elon Musk, bir bilgisayarı doğrudan beyne bağlayan Neuralink implant cihazlar üzerinde çalışıyor. Geçen ay Neuralink'in ürettiği bir beyin mikroçipini maymunlar üzerinde test edildiğini ve birinin bir bilgisayarı zihniyle kontrol ettiğini açıklayan Musk şirketin insan denemelerine yıl sonunda başlayacağını açıklamıştı. Neuralink ultra yüksek bant genişliği beyin-bilgisayar arayüzleri geliştirmeyi hedefliyor.

Kurucu: Elon Musk
Kuruluş tarihi: Temmuz 2016
Sahip: Elon Musk
Alan: Beyin-bilgisayar arayüzü, Nöroprostetikler
Çalışan Sayısı: 90 (2019)

İcadın yakın vadeli hedefi, Alzheimer ve Parkinson gibi hastalıkları tedavi etmek.

İnsanlarda kullanılması planlanan mevcut tasarım, kulağın arkasına yerleştirilen, insan saçının dörtte biri genişliğinde 4 elektrot iplikten ve onlara bağlı bir çipten oluşuyor. Bu çipin nörları ve sinir uçlarını uyarması hedefleniyor.

Demonun şu linkten izlenmesi mümkün olacak:

https://neuralink.com/

Neuralink nedir?

Neuralink Corporation, Elon Musk ve kurucu ekibi tarafından kurulan ve implante edilebilir beyin-bilgisayar arayüzleri geliştiren bir Amerikan nöroteknoloji şirketidir. Şirketin merkezi San Francisco'dadır; 2016 yılında kuruldu ve ilk kez Mart 2017'de halka açıklandı.

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