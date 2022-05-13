Elon Musk'tan ABD Başkanı Biden'a tepki

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SpaceX ile Tesla'nın kurucusu ve dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk Twitter'dan yaptığı açıklamada ABD Başkanı Biden'a tepki gösterdi.

Musk, "Biden'ın hatası, ülkeyi dönüştürmek için seçildiğini düşünmesi ama aslında herkesin daha az drama için onu seçmesi" dedi.

Musk Twitter hesabında ayrıca "2024'te daha az bölücü bir adayın daha iyi olacağını ancak yine de Trump'ın Twitter'a geri dönmesi gerektiğini düşündüğünü" de söyledi.

— Elon Musk (@elonmusk) May 12, 2022

TRUMP'IN HESABI ASKIYA ALINMIŞTI

Donald Trump'ın Twitter hesabı, geçen yıl ABD Kongresi'ndeki isyandan kısa bir süre sonra, 'şiddeti daha fazla kışkırtma riski' nedeniyle kalıcı olarak askıya alınmıştı.

Musk kararı 'ahlaki açıdan yanlış ve tamamen aptalca' olarak nitelendirerek, kararın siyasi sağdaki insanların görüşlerini güçlendirdiğini söylemişti.

Musk'ın fikrini destekleyenler ve öz eleştiri yapanlar arasında Twitter'ın kurucu ortağı Jack Dorsey de vardı. Dorsey "Kabul ediyorum. İstisnalar var (yasa dışı davranış, spam veya ağ manipülasyonu vb.), ancak genellikle kalıcı yasaklar bizim başarısızlığımızdı ve işe yaramazdı" demişti.