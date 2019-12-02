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HaberlerDünyadanElton John'dan yıllar sonra gelen itiraf - Magzin haberleri

Elton John'dan itiraf

'Sir' ünvanlı dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Elton John, iki yıl önce yaşadığı bir anısını anlattı. 2017 yılında prostat ameliyatı olduğunu söyleyen John, ameliyattan iki hafta sonraki konserine, idrarını tutamadığı için altına bez bağladığını söyledi

Elton John
HABERTURK.COM

Dünyaca ünlü 72 yaşındaki şarkıcı Elton John, son verdiği röportajda iki yıl önce yaşadığı bir anısını anlattı.

"ALTIMA BEZ BAĞLADIM"

John, 2017 yılında Las Vegas konserinden iki hafta önce prostat ameliyatı olduğunu ve dolayısıyla idrarını tutamadığını belirterek altına bez bağladığını söyledi.

"SHREK GİBİ GÖRÜNÜYORUM"

Uzun yıllardır kellikle mücadele ettiğini söyleyen ünlü şarkıcı, "Kel olmayı sevmiyorum. Shrek gibi görünüyorum” dedi.

'Sir' geçtiğimiz hafta ABD'nin Florida eyaletindeki Orlando kentinde gerçekleştireceği performansı kulak enfeksiyonu nedeniyle iplat etmişti.

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