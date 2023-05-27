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Emekli astsubay önce eşini sonra da kendini vurdu; ikisinin de durumu ağır

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde tüyleri diken diken eden olay! Eşiyle tartışan emekli astsubay Mevlüt Taşkın eşi Nimet Taşkın'ı tabancayla ağır yaraladıktan sonra silahı kendine çevirerek ateşledi. Hastaneye kalırılan karı kocanın sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi

Emekli astsubay önce eşini sonra da kendini vurdu; ikisinin de durumu ağır
DHA

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde emekli astsubay Mevlüt Taşkın (67), tartıştığı eşi Nimet Taşkın'ı (65) tabancayla ağır yaralayıp, intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan çift tedaviye alındı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Değirmendere Yuzbaşılar Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde bulunan bir binada meydana geldi. Emekli astsubay Mevlüt Taşkın, bilinmeyen nedenle eşi Nimet Taşkın ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında tabancasını alan Mevlüt Taşkın, eşini vurduktan sonra silahı kendi başına dayayıp, ateşledi.


Bu sırada evin bir odasında bulunan kızı ve 2 torunu silah seslerini duyarak salona geldi. Anne ve babasını kanlar içerisinde gören genç kadın, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, durumu ağır olan çifti hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan çiftin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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