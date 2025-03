Emekli aylığından kesinti yapılabilir mi?

Emekliler, ekonomik şartlar nedeniyle bankalardan sık sık kredi kullanmak zorunda kalıyorlar. Bazıları bir kredi bitmeden ikinci, üçüncü kredi kullanarak yaşamlarını idame ettirmeye çalışıyorlar. Bankalar, kredi kullanan emeklilerden, kredi borcunun taksitleri için emekli aylığından her ay kesinti yapılması konusunda muvafakatname alınıyorlar.

SORULARINIZ İÇİN: akivanc@haberturk.com

İcra ve İflas Kanununa göre, özel kanunlarda haczi caiz olmadığı gösterilen malların “tamamı” haczedilemez. Maaşlar, tahsisat ve her nevi ücretler, emekli aylıkları, sigortalar veya emekli sandıkları tarafından tahsis edilen gelirler ise kısmen haczedilebilir. Haczolunacak miktar, bunların dörtte birinden az olamaz.

REKLAM

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre ise emekli, dul ve yetim aylıkları borçlunun muvafakati bulunmaması halinde SGK’ya olan prim borçları veya nafaka dışında haczedilemez.

MUVAFAKATİN KALDIRILMASI İÇİN ÇOK SAYIDA DAVA AÇILIYOR

Kredi borçları için yapılan kesintilerden dolayı zor durumda kalan bazı emekliler, yukarıda yer verdiğim kanun hükümlerinden dolayı, kesinti için verdikleri taahhütnameyi kaldırmak için sonradan dava açıyorlar.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun (Esas No: 2023 / 52, Karar No: 2024 / 29 Sayılı Kararı) karara bağladığı dosyaya göre, emekli bir vatandaş maaş hesabının bulunduğu bankadan 2014 yılında 2.250 TL tüketici kredisi çekti ve aylığından her ay 207 TL kesinti yapılarak tahsil edilmesi için taahhütname verdi. Bu kredinin ardından 2015 yılında 10.500 TL tutarında ikinci bir kredi kullandı. Bu kredi de aylık 375 TL geri ödemeli olarak 36 ay vadeli kullandırıldı.

İkinci kredinin taksit ödemeleri devam ederken aynı yıl 13.700 TL daha kredi kullanan emekli vatandaş, aylık 485 TL taksit altına girdi.

REKLAM

2016 yılında boşandığı eşinden dolayı emekli aylığından nafaka da kesilmeye başlayınca eline geçen aylık tutarı yarıya düşen emekli vatandaş, dava açarak maaş hesabı üzerindeki kesintilerin kaldırılmasını, hesaptan kesilen paranın da iade edilmesini talep etti.

Banka, davacı vatandaşın kredi kullanırken emekli maaşından kesinti yapılmasına muvafakat verdiği gibi kredi borcunu ödemediğini belirterek talebin reddedilmesini istedi.