Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.299,36 %2,82
        DOLAR 37,9429 %-0,09
        EURO 41,0629 %0,00
        GRAM ALTIN 3.680,61 %0,07
        FAİZ 45,61 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 40,46 %0,28
        BITCOIN 86.481,00 %-1,59
        GBP/TRY 49,0650 %-0,07
        EUR/USD 1,0804 %0,03
        BRENT 72,99 %-0,01
        ÇEYREK ALTIN 6.017,80 %0,07
        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik Yargı kararları Emekli aylığından kesinti yapılabilir mi? - Sosyal Güvenlik Haberleri

        Emekli aylığından kesinti yapılabilir mi?

        Bankadan kredi kullanan emeklilerden, borcun emekli aylıklarından kesilerek tahsil edilmesi için taahhütname alınıyor. Bazı emekliler kesinti yapılmasına ilişkin verdikleri taahhütnamenin sonradan iptalini istiyor.  Peki verilmiş taahhütname sonradan iptal edilebilir mi? Emeklinin taahhütnameden vazgeçmesine rağmen emekli aylığından kredi borcu için kesinti yapılabilir mi? Emekli aylığına haciz uygulanabilir mi? Habertürk'ten Ahmet Kıvanç yazdı

        Giriş: 25.03.2025 - 07:25 Güncelleme: 25.03.2025 - 07:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Emekli aylığına haciz uygulanabilir mi
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Emekliler, ekonomik şartlar nedeniyle bankalardan sık sık kredi kullanmak zorunda kalıyorlar. Bazıları bir kredi bitmeden ikinci, üçüncü kredi kullanarak yaşamlarını idame ettirmeye çalışıyorlar. Bankalar, kredi kullanan emeklilerden, kredi borcunun taksitleri için emekli aylığından her ay kesinti yapılması konusunda muvafakatname alınıyorlar.

        SORULARINIZ İÇİN: akivanc@haberturk.com

        İcra ve İflas Kanununa göre, özel kanunlarda haczi caiz olmadığı gösterilen malların “tamamı” haczedilemez. Maaşlar, tahsisat ve her nevi ücretler, emekli aylıkları, sigortalar veya emekli sandıkları tarafından tahsis edilen gelirler ise kısmen haczedilebilir. Haczolunacak miktar, bunların dörtte birinden az olamaz.

        REKLAM

        5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre ise emekli, dul ve yetim aylıkları borçlunun muvafakati bulunmaması halinde SGK’ya olan prim borçları veya nafaka dışında haczedilemez.

        MUVAFAKATİN KALDIRILMASI İÇİN ÇOK SAYIDA DAVA AÇILIYOR

        Kredi borçları için yapılan kesintilerden dolayı zor durumda kalan bazı emekliler, yukarıda yer verdiğim kanun hükümlerinden dolayı, kesinti için verdikleri taahhütnameyi kaldırmak için sonradan dava açıyorlar.

        Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun (Esas No: 2023 / 52, Karar No: 2024 / 29 Sayılı Kararı) karara bağladığı dosyaya göre, emekli bir vatandaş maaş hesabının bulunduğu bankadan 2014 yılında 2.250 TL tüketici kredisi çekti ve aylığından her ay 207 TL kesinti yapılarak tahsil edilmesi için taahhütname verdi. Bu kredinin ardından 2015 yılında 10.500 TL tutarında ikinci bir kredi kullandı. Bu kredi de aylık 375 TL geri ödemeli olarak 36 ay vadeli kullandırıldı.

        İkinci kredinin taksit ödemeleri devam ederken aynı yıl 13.700 TL daha kredi kullanan emekli vatandaş, aylık 485 TL taksit altına girdi.

        REKLAM

        2016 yılında boşandığı eşinden dolayı emekli aylığından nafaka da kesilmeye başlayınca eline geçen aylık tutarı yarıya düşen emekli vatandaş, dava açarak maaş hesabı üzerindeki kesintilerin kaldırılmasını, hesaptan kesilen paranın da iade edilmesini talep etti.

        Banka, davacı vatandaşın kredi kullanırken emekli maaşından kesinti yapılmasına muvafakat verdiği gibi kredi borcunu ödemediğini belirterek talebin reddedilmesini istedi.

        Yerel mahkeme, emeklinin, taksitlerin maaşından ödenmesini ihtirazi kayıtsız kabul edip sonrasında iadesini talep etmesinin dürüstlük kuralı ile bağdaşmayacağı gerekçesiyle talebin reddini istedi. Ancak istinaf mahkemesi, Yargıtay Hukuk Genel Kurulunca verilmiş kararlar bulunduğunu, kredinin kullanılması sırasında alınan muvafakatin geçerli sayılmayacağını belirterek yerel mahkemenin kararını bozdu. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi yerel mahkeme kararının doğru olduğu hükmüne varmasına karşın istinaf mahkemesi kararında diretince dosya Yargıtay Hukuk Genel Kuruluna geldi.

        “EMEKLİLER BANKADAN KREDİ KULLANAMAZ HALE GELİR”

        Genel Kurul kararında, emekli aylığının haczedilemeyeceği ve aksine yönelik önceden yapılmış anlaşmaların geçersiz sayılacağı hususunda kanun hükmü bulunmakla beraber, bu hükmün, borçlunun rızayla borcunu ifa etmemesi haline ilişkin kural ve yöntemleri belirlediği, kişinin elbette kendi rızasıyla kendi borcunu, alacaklı ile aralarındaki anlaşmaya uygun şekilde dilediği gibi ödeyebileceği belirtildi. Kararda, “Aksi yönde bir değerlendirme, sözleşme serbestisi ve ahde vefa ilkelerine aykırı olacağı gibi, emekli maaşı dışında geliri ve bu surette teminat gösterebileceği herhangi bir mal varlığı bulunmayan tüketiciyi, tacir olmakla alacağının tahsili imkanını kuvvetlendirmek istemesi makul olan banka karşısında güç duruma düşürecek, günümüz sosyal ve ekonomik koşullarında emeklinin sahip olduğu nakdi varlıklar dışında hareket etmesine imkan bırakmayacaktır” denildi.

        Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, Yargıtay 3. Hukuk Dairesinin kararının doğru olduğunu belirterek istinaf mahkemesinin kararını bozdu.

        Yargıtay Hukuk Genel Kurulu özetle, her ne kadar kanunda emekli aylıklarına haciz uygulanamayacağı öngörülse de emekli aylığından kesinti yapılması konusunda muvafakat vermiş emeklinin sonradan bu muvafakatinden vazgeçmesi halinde emeklilerin bankalardan kredi kullanamaz hale geleceklerini, bankaların alacaklarını güvenceye almadan emeklilere kredi kullandırmama yoluna gidebileceklerini vurguladı.

        Sonuç olarak, muvafakat vermiş kişilerin emekli aylıklarından kredi borcu için bankalarca kesinti yapılması Yargıtay tarafından uygun bulunuyor. Muvafakat verdiği halde sonradan muvafakatini çekerek dava açanlar hem mahkeme masraflarıyla hem de ağır faiz yüküyle karşı karşıya kalabiliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #emekli maaşı
        #haciz
        #banka
        #Yargıtay
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Zelenskiy: Ukrayna'nın onurunu savunuyordum
        Zelenskiy: Ukrayna'nın onurunu savunuyordum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Sofralık yumurta ihracatında fon kesintisi yükseltildi
        Sofralık yumurta ihracatında fon kesintisi yükseltildi
        Savaş planlarını gazeteciye gönderdiler
        Savaş planlarını gazeteciye gönderdiler
        Trump: Grönland'dan arıyorlar
        Trump: Grönland'dan arıyorlar
        Oğlunu öldüren kardeşini vurdu
        Oğlunu öldüren kardeşini vurdu
        CHP'nin olağanüstü kurultayı iptali için başvuru
        CHP'nin olağanüstü kurultayı iptali için başvuru
        İBB Başkan Vekili o kişi mi olacak?
        İBB Başkan Vekili o kişi mi olacak?
        Yusuf Akçiçek'e Alman kancası!
        Yusuf Akçiçek'e Alman kancası!
        Icardi değişti
        Icardi değişti
        Poşetli cinayetin firarisi yakalandı
        Poşetli cinayetin firarisi yakalandı
        Cimbom'a Lunin iddiası!
        Cimbom'a Lunin iddiası!
        Tekirdağ'da bir kadını zorla kaçıran kişi tutuklandı
        Tekirdağ'da bir kadını zorla kaçıran kişi tutuklandı
        Ankara Büyükşehir'e konser soruşturması izni
        Ankara Büyükşehir'e konser soruşturması izni
        Takside gasp kâbusu!
        Takside gasp kâbusu!
        Beşiktaş'ta ilginç tablo!
        Beşiktaş'ta ilginç tablo!
        İlçe belediye başkanı seçilebilir mi?
        İlçe belediye başkanı seçilebilir mi?
        İkramiye iki seferde ödenecek
        İkramiye iki seferde ödenecek
        İşte A Ligi'ndeki muhtemel rakiplerimiz!
        İşte A Ligi'ndeki muhtemel rakiplerimiz!
        Kasırga mağdurlarından darbe yedi
        Kasırga mağdurlarından darbe yedi