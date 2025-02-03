Bu yıl emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak sorusu Ramazan Bayramı yaklaşırken gündeme geldi. İlk kez 2018 yılında başlayan emeklilere ikramiye ödemesi, yılda 2 kez yapılıyor. Söz konusu ödemeler Ramazan ve Kurban Bayramları öncesinde hesaplara yatırılıyor. 2024 yılında 3.000 TL olarak ödenen kli bayram ikramiyesi 2025 yılı tutarı ne kadar olacak merak ediliyor. Peki 2025 Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, zam yapılacak mı? İşte, SGK 4A, 4B, ve 4C bayram ikramiyesi zammı son durum gelişmeleri ve ödeme tarihleri hakkında detaylar.