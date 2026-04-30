        2026 Kurban Bayramı yaklaşırken emekli bayram ikramiyeleri yeniden en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında bulunan SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri, ödeme tarihleri ve ikramiye tutarına ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamasına göre emeklilere bayram ikramiyesi ödenmesi kesinleşti. Bu ödeme, dul ve yetim aylığı alanlar dahil olmak üzere geniş bir hak sahibi kitlesini kapsayacak. Peki, Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar, ne zaman yatırılacak? İşte tüm detaylar...

        Giriş: 30 Nisan 2026 - 12:31 Güncelleme:
        Kurban Bayramı öncesinde emekli bayram ikramiyeleri araştırmaları hız kazandı. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri, ödeme tarihleri ve ikramiye tutarına ilişkin gelişmeleri merak ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından yapılan açıklamaya göre emeklilere bayram ikramiyesi ödemesi kesinleşmiş durumda. Bu kapsamda dul ve yetim aylığı alanlar da dahil olmak üzere geniş bir hak sahibi kitlesi ödemeden yararlanacak. Peki, Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar olacak, kimler alabilecek, SGK ödeme takvimi belli oldu mu? İşte tüm ayrıntılar haberimizde...

        EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

        Emeklilerin bayram ikramiyelerinde artış yapılmayacağını söyleyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Ramazan Bayramı'nda verdiğimiz ikramiye tutarını, Kurban Bayramı'nda kıymetli emeklilerimize vereceğiz. Erken verilmesi konusunda bir çalışma yaparız" ifadelerini kullandı.

        Bakan Işıkhan, “Kurban bayramı ikramiyelerini ramazan bayramında olduğu gibi aynı miktarda vereceğiz. Yine 4 bin TL ödenecek. Erken ödenmesi ile ilgili çalışma yapılır” dedi.

        KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

        Emekli bayram ikramiyelerinin Kurban Bayramı öncesinde hesaplara yatırılması bekleniyor. 2026 yılında Kurban Bayramı 27-30 Mayıs tarihleri arasında idrak edilecek.

        Bakan Işıkhan yaptığı açıklamada, “Erken verilmesi konusunda bir çalışma yaparız” ifadelerini kullandı. Bayram ikramiyesi ödeme takviminin önümüzdeki günlerde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından duyurulması bekleniyor.

        KURBAN BAYRAMI İKRAMİYELERİ KİMLERE VERİLECEK?

        Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alabilecek.

        2026 KURBAN BAYRAMI TAKVİMİ

        Kurban Bayramı Arife Günü - 26 Mayıs 2026 Salı

        Kurban Bayramı 1. Günü - 27 Mayıs 2026 Çarşamba

        Kurban Bayramı 2. Günü - 28 Mayıs 2026 Perşembe

        Kurban Bayramı 3. Günü - 29 Mayıs 2026 Cuma

        Kurban Bayramı 4. Günü - 30 Mayıs 2026 Cumartesi

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
