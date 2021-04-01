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Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2021? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar? Ödeme tarihi...

Emekli bayram ikramiyesi günün hakkında en çok araştırma yapılan konuların başında yer alıyor. Ramazan ve Kurban bayramlarında olmak üzere son 3 yıldır, yılda iki defa emekli ikramiyesi veriliyor. Peki bu yıl emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte ayrıntılar...

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2021? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar? Ödeme tarihi...

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2021 emekli maaş zammı sonrasında gözler bu sonunun cevabına çevrildi. Bilindiği üzere emeklilere Kurban ve Ramazan Bayramlarında olmak üzere yılda toplamda iki defa 1000 TL ikramiye veriliyor. İkramiyelerin ilki ise Ramazan Bayramı öncesinde veriliyor. Peki, 2021 Ramazan Bayramı emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Merak edilip araştırılan sorunun cevabını haberimizde derledik. İşte, detaylar...

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Bilindiği üzere emekli bayram ikramiyesi bayramdan önce ödeniyor. Bu yıl ödemenin ne zaman yapılacağı henüz resmi olarak açıklanmasa da Ramazan Bayramı tarihi göz önüne alındığında ödemelerin Mayıs ayının ilk 10 gününde yapılacağı tahmin ediliyor.

Emekliye Ramazan Bayramı İkramiyesi: 10-12 Mayıs 2021

Emekliye Kurban Bayramı İkramiyesi: 12-16 Temmuz 2021 tarihlerinde ödeme yapılması bekleniyor

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan dini takvimde, 2021 yılında Ramazan Bayramı başlangıç tarihi 13 Mayıs 2021 Perşembe günü, bitiş tarihi ise 15 Mayıs 2021 Cumartesi olarak belirlendi.

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