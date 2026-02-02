2026 Ocak-Haziran döneminde geçerli olacak en düşük emekli aylığı, Meclis'ten geçti. Yüzde 18,48 artışla 16 bin 881 liradan 20 bin liraya yükselen en düşük emekli maaşı Resmi Gazete'de yayımlandı ve resmen yürürlüğe girmiş oldu. Buna göre, en düşük tutardan aylık alan SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 3 bin 119 liralık fark ödemesi yapılacak. Peki, SSK ve Bağ-Kur emekli maaş farkları ne zaman yatacak? İşte, 2026 Ocak emekli maaş farkı ödeme tarihi ve tahsis numarasına göre SGK 4A, 4B emekli maaşı ödeme günleri…