Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ | Kasım 2023 SSK ve Bağ-Kur tahsis numarasına göre emekli maaşları ne zaman hesaplara yatacak?

        SSK ve Bağ-Kur tahsis numarasına göre emekli maaşı ödeme tarihleri!

        Kasım ayına girilmesiyle emekli maaşı ödeme takvimi sorgulamaları devam ediyor. Cumhuriyet Bayramı ikramiyelerinin kasım ayında ödeneceğinin duyurulması sonrasında gündeme gelen emekli maaşı ödeme tarihleri hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. SSK ve Bağ-Kur tahsis numarasına göre emekli maaşı ödemeleri 17 Ekim itibarıyla başladı. İşte Kasım 2023 tahsis numarasına göre SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ödeme günleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.11.2023 - 00:21 Güncelleme: 04.11.2023 - 00:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Emekli maaşı ödeme günleri... Milyonlarca emekli Cumhuriyet'in 100. yılına özel 5 bin TL ikramiye ödemesi alacak. Emekli zammı ve ikramiye ile ilgili son durum yakından takip edilirken bir yandan da tahsis numarasına göre emekli maaşı ödeme tarihleri araştırmaları sürüyor. SSK ve Bağ-Kur'lular "Tahsis numarasına göre emekli maaşları ne zaman, ayın kaçında ödeniyor?" sorularına yanıt arıyor. İşte 2023 güncel emekli maaşı ödeme takvimi...

        2

        SSK, BAĞ-KUR EKİM 2O23 EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ NE ZAMAN?

        Emekli maaşları tahsis numarasının son hanesine göre yatırılmaktadır. Emekli maaşı ödemesi tarihi Cumartesi gününe rastlayan hak sahiplerinin ödemesi Cuma, Pazar gününe rastlayanların ödemesi ise Pazartesi yapılıyor. SSK'lı emekliler her ayın 17-26'sı arasında, Bağ-Kur'lular ise her ayın 25-28 arasında emekli maaşı ödemesini alıyor.

        3

        4A SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ

        Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

        Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

        Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

        4

        Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

        Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

        Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

        Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

        5

        4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TAKVİMİ

        Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

        Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

        6

        Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Sığınmacıların kaldığı okul bombalandı
        Sığınmacıların kaldığı okul bombalandı
        Üç puan Zaha'dan!
        Üç puan Zaha'dan!
        Habertürk ekibine canlı yayında şarapnel düştü
        Habertürk ekibine canlı yayında şarapnel düştü
        Çekirge
        Çekirge
        Hizbullah'tan ilk açıklama
        Hizbullah'tan ilk açıklama
        10'un adı Aslan!
        10'un adı Aslan!
        Fenomen Banu Parlak serbest bırakıldı
        Fenomen Banu Parlak serbest bırakıldı
        Çağatay Çelik yazdı: Zaha'dan fragman
        Çağatay Çelik yazdı: Zaha'dan fragman
        TFF Süper Kupa'nın tarihi değişti!
        TFF Süper Kupa'nın tarihi değişti!
        Bir yanda bahar diğer yanda sonbahar
        Bir yanda bahar diğer yanda sonbahar
        Ali Koç'tan son dakika açıklaması: Sabrımız tükendi
        Ali Koç'tan son dakika açıklaması: Sabrımız tükendi
        "1 yıl içinde enflasyonu ciddi oranda kontrol altına alacağız"
        "1 yıl içinde enflasyonu ciddi oranda kontrol altına alacağız"
        Deniz atıklarından gelir elde edilecek
        Deniz atıklarından gelir elde edilecek
        Maaşlara enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlara enflasyon farkı belli oldu
        Nafaka miktarı belli oldu
        Nafaka miktarı belli oldu
        2024'te vergi ve harçlara gelecek zam ortaya çıktı
        2024'te vergi ve harçlara gelecek zam ortaya çıktı
        İstanbul'daki üniversite öğrencilerinin sorunları: Barınma, gıda ve kitap
        İstanbul'daki üniversite öğrencilerinin sorunları: Barınma, gıda ve kitap
        Gazze’deki ilk tünelleri, İngilizler’e karşı savaşan Mehmetçik açmıştır!
        Gazze’deki ilk tünelleri, İngilizler’e karşı savaşan Mehmetçik açmıştır!
        Pierre’in koyunu 18 yıllık sessizliği bozdu
        Pierre’in koyunu 18 yıllık sessizliği bozdu