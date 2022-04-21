Emekli öğretmen evinde ölü bulundu 0:00 / 0:00

İHA

Antalya'da emekli öğretmen, ağabeyi ile birlikte yaşadığı evde ölü bulundu.

Olay, Konyaaltı İlçesi Hurma Mahallesi 237 Sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın son katında meydana geldi. Sabah saat 10.30 sıralarında uyanan Karaca Alkan, kardeşi emekli İngilizce öğretmeni Selçuk Alkan'ı (64) salonda kanepe üzerinde hareketsiz bir şekilde buldu. Ağabey, kardeşinden bir cevap alamayınca durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi.

İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık çalışanlarının kontrolünde Selçuk Alkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Durum şüpheli görülerek polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen polis ekipleri şahsın ağabeyinin ifadesine başvurdu.

Yapılan incelemede şahsın daha önce sağlık sorunlarının olduğu ve tedavi gördüğü öğrenildi. Üzerinde herhangi kesici alet izine de rastlanmayan Selçuk Alkan'ın cansız bedeni, olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.