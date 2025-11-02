Habertürk
        Haberler Gündem Emekli polis tüfekle kahvehane bastı: 2 ölü, 2 yaralı

        Emekli polis tüfekle kahvehane bastı: 2 ölü, 2 yaralı

        Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, psikolojik sorunları nedeniyle polislikten erken emekli edilen Okan Ö. (42), köy kahvehanesinde av tüfeği ile ateş açtı. Olayda, Kasım Özcan (59) ile Aydın Özbakış (37) hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2025 - 01:24 Güncelleme: 02.11.2025 - 01:27
        Olay, saat 21.30 sıralarında, Çaycuma ilçesi Coburlar köyünde yaşandı.

        İddiaya göre, eski polis memuru Okan Ö., köy kahvesine gelerek av tüfeğiyle içeride oturanlara rastgele ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar, kahvehane sahibi Kasım Özcan ile Aydın Özbakış, Gökhan G. (39) ve Hüseyin G.’ye (67) isabet etti.

        Yaralılar kanlar içinde yerde kalırken, şüpheli Okan Ö. kendi aracıyla köyden kaçtı. İhbarla bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Ambulanslarla Çaycuma Devlet Hastanesi’ne götürülen yaralılardan Kasım Özcan ile Aydın Özbakış doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Gökhan G. ve Hüseyin G. ise hastanede tedaviye alındı.

        Ekiplerin yakalamak için peşine düştüğü şüpheli Okan Ö. Çaycuma Adliyesi’ne giderek tanıdığı bir polis memuruna teslim oldu. Saldırıda kullanıldığı belirlenen av tüfeği de jandarma ekiplerince ele geçirildi.

        Saldırgan Okan Ö.’nün, yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle polislikten erken emekli edildiği öğrenildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Fotoğraf: DHA

