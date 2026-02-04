Emekli promosyon Şubat ayı kampanyaları 2026: Emekli maaş promosyonu veren bankalar hangisi ve ne kadar veriyor?
Şubat ayı emekli promosyon kampanyaları yenilendi. SSK Bağkur emeklisi en yüksek emekli prosmosyon veren bankayı araştırıyor. Ocak ayında emekli zammı için belirlenen oranlar ortaya çıkarken en düşük emekli maaşı 16 bin 881 liradan 20 bin liraya yükseltildi. Bu gelişmenin ardından güncel promosyon tutarları merak konusu oldu. Peki 2026'da hangi banka en yüksek emekli promosyonunu veriyor ve ne kadar ödeme yapıyor? İşte TEB, Ziraat Bankası, Garanti, İş Bankası, Halkbank, Vakıfbank promosyon tutarları
Emekli promosyon Şubat ayı kampanyaları araştırılıyor. Emekli promosyonu kamu ve özel bankalar tarafından 30 bin TL'ye yaklaşan tutarlarla yeniden güncellendi. Bazı bankalar maaş tutarına göre ek koşulsuz nakit promosyon imkanı sunuyor. İşte, kamu ve özelde 2026 şubat emekli promosyonu veren bankalar ve güncel kampanyaları.
ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilerine 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunuyor. Maaşı 0 TL-9.999,99 TL arasında olan 5.000 TL 10.000 TL - 14.999,99 TL olanlar 8.000 TL, 15.000 TL - 19.999,99 TL arasında olanlar 10.000 TL, 20.000 TL ve üzeri alanlar 12.000 TL şeklinde promosyon ödemesine hak kazanabiliyor.
Emekli promosyonu ödeme detayları nelerdir?
3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.
Promosyon tutarı, ödemelerine aracılık edilen tüm emekli maaşlarının 1 aya karşılık gelen tutarı (varsa haciz ve nafaka kesintisi düşülerek) üzerinden hesaplanır ve 3 yıllığına peşin olarak tabloda gösterilen oranlarda ödeme yapılır.
Bankamız nezdinde açık takip süreci devam edenlerin emekli promosyon başvuruları, söz konusu borçlarının tamamen tahsil edilmesinin ardından ayrıca değerlendirilecektir.
HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONU
Maaşını 3 yıl boyunca Halkbank aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabiliyor. 10.000 TL - 14.999,99 TL arası maaş alanlar 8.000 TL, 15.000 TL - 19.999,99 TL alanlar 10.000 TL, 20.000 TL ve üzeri maaş alanlar ise 12.000 TL'ye varan ödemelerden yararlanabiliyor.
VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYONU
Vakıfbank'ın kampanyası 1 Ekim 2025 – 28 Şubat 2026 tarihleri arasında SGK emekli maaşını VakıfBank'a taşıyan veya yeni emekli olmuş ilk maaş bankası VakıfBank olan SGK emeklilerini kapsıyor. Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerine, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ile 9 ay boyunca yapacakları alışverişler için toplamda 18.000 TL'ye varan ek kazanım fırsatı sunuluyor.
GARANTİ BANKASI
Emekli maaşını Garanti BBVA’dan alanlara 25.000 TL’ye varan promosyon ve ödül!
Emekli Promosyon Kampanyası geçerlilik tarihi 1 - 28 Şubat 2026’dır. Bankamız Kampanya Koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar.
Siz de emekli maaşınızı Garanti BBVA’dan alarak, 25.000 TL'ye varan promosyon ve ödül fırsatından yararlanın! 15.000 TL’ye kadar nakit promosyon, Bonus Kart veya Paracard'la 2.000 TL harcamaya 6.000 TL, 2.000 TL Avans Hesap harcamanıza 2.000 TL, yeni sigorta poliçenize de 2.000 TL olmak üzere toplamda 10.000 TL'ye varan bonus kazanabilirsiniz!
SGK emeklilerine özel Emeklilere Bonus şimdi Garanti BBVA’da! SGK emeklilerine özel Emeklilere Bonus’un ayrıcalıklı dünyasında yerinizi alın.
Garanti BBVA’da emekli maaşınızın bağlı olduğu Vadesiz TL hesabınızı kullanarak Garanti BBVA Mobil ve Garanti BBVA İnternet üzerinden yapacağınız havale ve hafta içi saat 08.30 - 16.00 arası olan EFT/FAST işlemlerinizi ücretsiz olarak gerçekleştirebilirsiniz! (01.04.2021 itibarıyla geçerli olan uygulama, resmî tatil günleri ve hafta sonlarını kapsamamaktadır. Uygulamaya daha önceki tarihlerde yapılan EFT/FAST ve havale işlemleri dahil değildir.)
AKBANK
SGK emekli maaşını taşıyana veya taahhüdünü yenileyene 30.000 TL’ye varan nakit ödül fırsatı 15.000 TL’ye varan promosyona ek 15.000 TL nakit ödül
DENİZBANK
12.000 TL'ye varan nakit promosyona ilave olarak DenizBank’ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren Kredili Mevduat Hesabı, Otomatik Fatura Talimatı ve aktif Kredi Kartımızı kullanan emeklilere maaş tutarına göre 15.000 TL'ye varan ek promosyon fırsatı sunulmaktadır. Maaş tutarına ve ürün sahipliğine göre ödenecek promosyon tutarları kampanya şartlarına aşağıda ulaşabilirsiniz.
Kampanya, 30.10.2025 ile 31.03.2026 tarihleri arasında DenizBank’ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren emekliler ile Bankamızdan emekli maaşı almakta olan mevcut 3 yıllık taahhüdü kampanya dönemi içerisinde biten emekliler için geçerlidir.
Emekli maaşınızı şubelerimize gelmenize gerek kalmadan MobilDeniz'den veya e-Devlet üzerinden bankamıza aktarabilir, promosyon başvurusuna şubelerimiz ve 0850 222 0 800 iletişim merkezimizi arayıp maaşınızı 3 yıl süre ile bankamızdan alma sözü vererek dahil olabilirsiniz.
Ek ürün kampanyalarından faydalanmak isteyenler kampanya başvuru anında almak istediği ürünlere ilişkin başvurularda bulunması gerekmektedir.
TEB EMEKLİ PROMOSYONU
Emekli maaşını TEB'e taşıyarak 36 ay boyunca Bankamızdan almayı taahhüt eden müşterilerimiz toplamda 21.000 TL'ye varan promosyon (12.000 TL'ye varan ana promosyona ilave olarak 9.000 ek promosyon) kazanıyor.