Emekli promosyon kampanyaları yenilendi! 2026 Şubat ayı en yüksek emekli promosyon veren bankalar listesi
Şubat ayı emekli promosyon veren bankalar listesi güncellendi. Maaşını en yüksek promosyon veren bankaya taşımak isteyenler Garanti, Yapı Kredi, ING, İş Bankası, Vakıfbank, Ziraat Bankası gibi bankaların güncel promosyon tutarlarını kontrol ediyor. Kamu bankaları 12 bin TL'ye kadar nakit promosyon sunarken, özel bankalarda bu rakam 30 bin TL'yi geçti. Peki, Şubat 2026 emekli promosyon veren bankalar hangisi ve ne kadar veriyor? İşte güncel ve yeni emekli promosyon kampanyaları
Emeklinin gözü kulağı şubat emekli promosyon kampanya tutarlarına çevrildi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, maaşlarını taşımak için bankaların güncel promosyon tutarlarını yakından takip ediyor. 2026 Ocak ayı itibarıyla en düşük emekli maaşının 20 bin TL'ye yükseltilmesine karar verildi. Bu gelişmelerin ardından bankaların promosyon kampanyaları da yeniden şekillendi. Akbank, TEB, VakıfBank, Garanti BBVA, İş Bankası ve Ziraat Bankası promosyon tutarları araştırılıyor. İşte, 2026 emekli promosyon tutarları
TÜRKİYE FİNANS
Kampanya 28.02.2026 tarihine kadar emekli maaşını bankamıza taşıyacak ve promosyon alacak emekli müşteriler için geçerlidir.
Kampanya 28.02.2026 tarihine kadar SGK emekli aylığını 36 ay boyunca Türkiye Finans’tan alma taahhüdü veren müşterilerimiz, 32.000 TL’ye varan nakit promosyon, bonus ve ödül fırsatından yararlanabileceklerdir.
Promosyon Taahhütnamesinin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık emekli maaşı 9.999 TL'ye kadarsa 5.000 TL; 10.000 TL – 14.999 TL arasındaysa 8.000 TL; 15.000 TL – 19.999 TL arasındaysa 10.000 TL; 20.000 TL ve üzerindeyse 12.000 TL nakit promosyon ödenecektir.
GARANTİ BANKASI
Emekli maaşını Garanti BBVA’dan alanlara 25.000 TL’ye varan promosyon ve ödül!
Emekli Promosyon Kampanyası geçerlilik tarihi 1 - 28 Şubat 2026’dır. Bankamız Kampanya Koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar.
Siz de emekli maaşınızı Garanti BBVA’dan alarak, 25.000 TL'ye varan promosyon ve ödül fırsatından yararlanın! 15.000 TL’ye kadar nakit promosyon, Bonus Kart veya Paracard'la 2.000 TL harcamaya 6.000 TL, 2.000 TL Avans Hesap harcamanıza 2.000 TL, yeni sigorta poliçenize de 2.000 TL olmak üzere toplamda 10.000 TL'ye varan bonus kazanabilirsiniz!
SGK emeklilerine özel Emeklilere Bonus şimdi Garanti BBVA’da! SGK emeklilerine özel Emeklilere Bonus’un ayrıcalıklı dünyasında yerinizi alın.
Garanti BBVA’da emekli maaşınızın bağlı olduğu Vadesiz TL hesabınızı kullanarak Garanti BBVA Mobil ve Garanti BBVA İnternet üzerinden yapacağınız havale ve hafta içi saat 08.30 - 16.00 arası olan EFT/FAST işlemlerinizi ücretsiz olarak gerçekleştirebilirsiniz! (01.04.2021 itibarıyla geçerli olan uygulama, resmî tatil günleri ve hafta sonlarını kapsamamaktadır. Uygulamaya daha önceki tarihlerde yapılan EFT/FAST ve havale işlemleri dahil değildir.)
AKBANK EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYASI
SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşınızı 1-28 Şubat 2026 tarihleri arasında Akbank’a taşıyıp promosyon başvurusunda bulunduktan sonra 3 yıl boyunca maaşınızı bankamızdan almayı taahhüt ederek veya mevcut promosyon taahhüdünüzü yenileyerek 15.000 TL’ye varan promosyondan faydalanabilirsiniz.
Ek olarak kampanya döneminde Akbank vadesiz hesabınızdan veya Axess ya da Wings kredi kartınızdan vereceğiniz ilk 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için fatura başına 1.000 TL, toplam 5.000 TL; davet kodunuzla mobilden Akbanklı olup SGK emekli maaşını taşıyan yakınlarınızdan toplam 5.000 TL ve kredi kartı harcamanıza toplam 5.000 TL olmak üzere 30.000 TL’ye varan nakit ödül fırsatından yararlanabilirsiniz.
İŞ BANKASI EMEKLİ MAAŞ PROMOSYON TUTARLARI
0-9.999 TL arasında maaş alan emeklilere 6.250 TL nakit promosyona ek olarak, iki yeni fatura talimatı vermeleri durumunda 1.000 TL Maxipuan, 5.000 TL ve üzeri alışveriş yapan yeni kredi kartı müşterilerine 8.000 TL Maxipuan olmak üzere toplamda 15.250 TL
10.000-14.999 TL arasında maaş alan emeklilere 10.000 TL nakit promosyona ek olarak, iki yeni fatura talimatı vermeleri durumunda 1.000 TL Maxipuan, 5.000 TL ve üzeri alışveriş yapan yeni kredi kartı müşterilerine 8.000 TL Maxipuan olmak üzere toplamda 19.000 TL
15.000-19.999 TL arasında maaş alan emeklilere 12.500 TL nakit promosyona ek olarak, iki yeni fatura talimatı vermeleri durumunda 1.000 TL Maxipuan, 5.000 TL ve üzeri alışveriş yapan yeni kredi kartı müşterilerine 8.000 TL Maxipuan olmak üzere toplamda 21.500 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alan emeklilere 15.000 TL nakit promosyona ek olarak, iki yeni fatura talimatı vermeleri durumunda 1.000 TL Maxipuan, 5.000 TL ve üzeri alışveriş yapan yeni kredi kartı müşterilerine 8.000 TL Maxipuan olmak üzere toplamda 24.000 TL promosyon fırsatı sunuluyor.
DENİZBANK
12.000 TL'ye varan nakit promosyona ilave olarak DenizBank’ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren Kredili Mevduat Hesabı, Otomatik Fatura Talimatı ve aktif Kredi Kartımızı kullanan emeklilere maaş tutarına göre 15.000 TL'ye varan ek promosyon fırsatı sunulmaktadır. Maaş tutarına ve ürün sahipliğine göre ödenecek promosyon tutarları kampanya şartlarına aşağıda ulaşabilirsiniz.
Kampanya, 30.10.2025 ile 31.03.2026 tarihleri arasında DenizBank’ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren emekliler ile Bankamızdan emekli maaşı almakta olan mevcut 3 yıllık taahhüdü kampanya dönemi içerisinde biten emekliler için geçerlidir.
Emekli maaşınızı şubelerimize gelmenize gerek kalmadan MobilDeniz'den veya e-Devlet üzerinden bankamıza aktarabilir, promosyon başvurusuna şubelerimiz ve 0850 222 0 800 iletişim merkezimizi arayıp maaşınızı 3 yıl süre ile bankamızdan alma sözü vererek dahil olabilirsiniz.
Ek ürün kampanyalarından faydalanmak isteyenler kampanya başvuru anında almak istediği ürünlere ilişkin başvurularda bulunması gerekmektedir.
AKBANK
SGK emekli maaşını taşıyana veya taahhüdünü yenileyene 30.000 TL’ye varan nakit ödül fırsatı 15.000 TL’ye varan promosyona ek 15.000 TL nakit ödül
ING BANKASI
SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING'ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 15.000 TL'ye varan nakit emekli promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 28.000 TL'ye varan emekli maaş promosyonu kazanabilirsiniz.
TEB EMEKLİ PROMOSYONU
Emekli maaşını TEB'e taşıyan ve 36 ay boyunca bankadan almayı taahhüt eden müşteriler, toplamda 21.000 TL'ye kadar promosyon kazanabiliyor. Bu tutar, 12.000 TL'ye kadar ana promosyon ile 9.000 TL ek promosyonun birleşiminden oluşuyor.
ZİRAAT BANKASI
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimize 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.
Maaş Tutarı Ödenecek Promosyon Tutar
0 TL-9.999,99 TL 5.000 TL
10.000 TL - 14.999,99 TL 8.000 TL
15.000 TL - 19.999,99 TL 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri 12.000 TL
Promosyon başvurularınızı nasıl yapabilirsiniz?
Promosyon ödemesine ilişkin başvurularınızı;
Şubelerimiz,
İnternet Şubemiz,
Ziraat Mobil,
ATM'lerimiz,
SMS
Müşteri İletişim Merkezimiz
aracılığı ile yapabilirsiniz.
4757'ye "PRO" yazıp bir boşluk bırakıp "TC Kimlik Numarası"nı yazarak SMS gönderen müşterilerimiz, Müşteri İletişim Merkezimiz tarafından aranarak onayları alınmaktadır.
HALKBANK
Maaşını 3 yıl boyunca Halkbank aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.
Brüt Maaş Tutarı;
10.000 TL - 14.999,99 TL olanlara 8.000 TL
15.000 TL - 19.999,99 TL olanlara 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri olanlara 12.000 TL promosyon ödenmektedir.
VAKIFBANK
Maaşını VakıfBank’a taşıyan emeklilere özel 30.000 TL'ye varan kazanım.
Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerimize, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ile 9 ay boyunca yapacakları alışverişler için toplamda 18.000 TL’ye varan ek kazanım fırsatı sunulacaktır.
Kampanyadan 1 Ekim 2025 – 28 Şubat 2026 tarihleri arasında SGK Emekli maaşını VakıfBank’a taşıyan veya yeni emekli olmuş ilk maaş bankası VakıfBank olan SGK emeklilerimiz faydalanabilecektir.