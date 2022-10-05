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AKBANK'TAN 7000 TL PROMOSYON FIRSATI!
SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşınızı 01 Ekim – 31 Ekim 2022 tarihleri arasında Akbank’a taşıyarak ve 3 yıl boyunca maaşınızı Bankamızdan almayı taahhüt ederek 7.000 TL’ye varan promosyon fırsatından yararlanabilirsiniz.
Üstelik, Şubeye gitmeye gerek kalmadan Akbank Mobil ve İnternet veya Müşteri İletişim Merkezi aracılığıyla maaşlarınızı kolayca Akbank’a taşıyabilir ve promosyon başvurusunda bulunabilirsiniz.
Maaş Tutar Aralığı SGK Promosyon Tutarı Ek Promosyon Tutarı Toplam promosyon tutarı 0-1499 TL 500 TL 4.150 TL 4.650 TL 1.500 TL – 2.499TL 625 TL 5.175 TL 5.800 TL 2.500 TL ve üzeri 750 TL 6.250 TL 7.000 TL
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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