Emekli promosyonu veren bankalar 2024: Emekli promosyonu ne kadar, en yüksek promosyonu hangi banka veriyor?
Bankaların emekli promosyon yarışı devam ediyor. Haziran emekli promosyonu veren bankalar merak ediliyor. Bankaların promosyon imkanından yararlanmak isteyen vatandaşlar; e-Devlet yoluyla, şubelere giderek veya müşteri hizmetlerini arayarak maaşını taşıyabilir. Peki Emekli promosyonu ne kadar, en yüksek promosyonu hangi banka veriyor? İşte Emekli promosyonu veren bankalar 2024
Emekli promosyonu veren bankalar gündemde yer almaya devam ediyor. Bazı bankalar yüksek promosyon imkanı sunarken bazı bankalar düşük promosyon veriyor. Peki Emekli promosyonu ne kadar, en yüksek promosyonu hangi banka veriyor?
ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan emeklilere 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi yapıyor. Bunun için emekli maaşlarını 3 yıl boyunca banka aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.
VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?
10.000.-TL ye (10.000.-TL hariç) kadar olanlara 5.000.- TL,
10.000 - 15.000.-TL (15.000.-TL hariç) arasında olanlara 8.000.- TL,
15.000 – 20.000.-TL (20.000.-TL hariç) arasında olanlara 10.000.- TL,
20.000.-TL ve daha fazla olanlara 12.000.- TL promosyon ödemesi yapılabilecektir.
HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?
Emekli maaşını 3 yıl boyunca Halkbank aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.
10.000 TL - 14.999,99 TL arası 8.000 TL
15.000 TL - 19.999,99 TL arası 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri 12.000 TL TL promosyon alacak.
ŞEKERBANK EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?
0-9.999 TL aralığında ise 5.000-TL;
10.000-14.999 aralığında ise 8.000-TL;
15.000-19.999 aralığında ise 10.000-TL;
20.000 ve üzeri ise 12.000 TL promosyon ödemesi alabilirsiniz.
FİBABANKA EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?
10.000 TL’ye (10.000 TL hariç) kadar olan emekliler için 5.000 TL,
10.000 - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olan emekliler için 8.000 TL,
15.000 - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olan emekliler için 10.000 TL,
20.000 TL ve daha fazla olan emekliler için 12.000 TL.
DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR, KAÇ TL?
0 - 9.999 TL arası maaş alanlar 5.000 TL promosyon,
10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlar 8.000 TL promosyon,
15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlar 10.000 TL promosyon,
20.000 TL ve üzeri maaş alanlar 12.000 TL promosyon ödemesi yapılıyor.
YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR, KAÇ TL?
9.999 TL'ye kadarsa 6.250 TL;
10.000 TL - 14.999 TL arasındaysa 10.000 TL;
15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 12.500 TL;
20.000 TL’ nin üzerindeyse 15.000 TL nakit promosyon ödeniyor.
Banka fatura talimati gibi ek durumlarda nakit promosyonunu artırıyor. Bunun için bankanın web sitesini ziyaret edebilirsiniz.
İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?
İş bankasının resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamaya göre emekli promosyon oranları şu şekilde:
10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olanlar: 5.000 TL
10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlar: 8.000 TL
15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlar: 10.000 TL
20.000 TL ve daha fazla olanlar: 12.000 TL