Emekli Türk diplomatlardan Disney Plus'a 'Atatürk' çağrısı

Emekli 218 Türk diplomattan Disney Plus'a 'Atatürk' çağrısı Emekli 218 Türk diplomat, yayımladıkları bildiride Disney Plus'ın "Atatürk" dizisinin uluslararası yayınını iptal etme kararından dolayı şaşkın olduklarını ve hayal kırıklığına uğradıklarını belirterek dizinin planlanan tarihte yayınlanmasını talep etti

Emekli diplomatlar imzaladıkları bildiriyle, Disney Plus'ın "Atatürk" dizisini platformda yayınlamama kararına tepki gösterdi.

AA'nın haberine göre; bildiride, daha önce Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanının 100. yıl dönümü, 29 Ekim 2023'te yayınlanacağı duyurulan dizinin iptal nedeni olarak özellikle Amerika Ermeni Ulusal Komitesinin (ANCA) lobi faaliyetlerinin gösterildiği belirtildi.

Disney'in ANCA'nın Türklere karşı sistematik olarak karalama kampanyaları yürüttüğünden, 1970'li ve 1980'li yıllarda dünyada Türk diplomatlara suikast girişiminden sorumlu terör örgütü ASALA'ya desteğiyle bilindiğinden muhtemelen haberdar olduğu kaydedilen bildiride, "Disney'in dolaylı da olsa adını bir terör örgütü ile ilişkilendirmekten kaçınmak için son derece hassas olacağını düşünürdük." ifadesini yer verildi.

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Emekli diplomatların, Disney Plus'ın dizinin uluslararası yayınını iptal etmesi nedeniyle şaşkın olduklarını ve hayal kırıklığına uğradıklarını aktardıkları bildiride, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili uluslararası alanda kabul gören anlayış kapsamında Disney'e, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) 1981'de Atatürk'ün doğumunun yüzüncü yılı hakkında bir karar kabul ettiği hatırlatıldı.

Birleşmiş Milletler kararının da Atatürk'ün dünyada kalıcı bir barışın önemli bir destekçi olduğunun onaylandığı belirtilen bildiride, Atatürk'ün renk, din ve ırk ayrımı olmaksızın insanlar arasında uyum ve işbirliği gelişimi için gayret ettiği ifade edildi.

Bu bağlamda bildiride, Disney Plus'tan "Atatürk" dizisini daha önce planlandığı şekilde yayınlaması talep edildi.

The Walt Disney Company'den 2 Ağustos'ta yapılan açıklamada, "Atatürk" dizisinin platformda yayınlanmayacağı, bunun yerine FOX ve Lanistar Medya tarafından iki film olarak televizyon ve sinemalarda seyircilerle buluşacağı duyurulmuştu.

"KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL"

Bildiriye imza atan diplomatlar arasında Türkiye'nin Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcisi Büyükelçi Serdar Kılıç da yer alıyor.

Özel Temsilci Kılıç, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Disney Plus'ın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını anlatan "Atatürk" dizisini yayımlamama kararını ANCA'nın baskısı sonucu aldığına işaret etti.

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Emekli Türk büyükelçiler olarak Disney Plus'a tepkilerini dile getirmek için bu bildiriyi hazırladıklarını belirten Kılıç, şöyle devam etti:

"Çok sayıda şehit vermiş bir kurumun (Dışişleri Bakanlığı) mensubu olarak, vaktinde bu kurumda çalışmış olan emekli büyükelçiler olarak tepkimizi dile getirmek istedik. Türkiye'yi siz bir yandan ifade özgürlüğü yoktur, basın özgürlüğü yoktur diye eleştireceksiniz, ondan sonra tek gündemli, teröre sahip çıkan bir komitenin almış olduğu kararla ya da baskıyla tarihe mal olmuş bir lider olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını anlatan bir dizinin yayımlanmasına izin vermeyeceksiniz. Bu kabul edilebilir bir hareket değil. Onun için buna tepkimizi biz de dile getirmek istedik."

Kılıç, ANCA'nın ABD ile Türkiye arasındaki ilişkilerin gelişmesini amaçlayan sayısız faaliyete de yine benzer mülahazalarla engel olduğunu kaydetti.

ANCA'nın yapıcı bir grup olmadığını, Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecini de baltalamaya çalıştığını dile getiren Kılıç, "(ANCA) Yapıcı bir tutumdan ziyade yanlış yorumlanan bir tarih üzerine görüş oluşturarak, strateji oluşturarak ilişkilere de zarar veriyorlar. Türk-Amerikan ilişkilerine zarar veriyorlar. Türkiye'yle Ermenistan arasındaki normalleşme sürecine zarar vermeye çalışıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Kılıç, Disney Plus'un aldığı kararın arkasında diasporanın olduğunu ve Ermenistan yönetiminin bu konuyla bir ilgisi olmadığını dile getirdi.