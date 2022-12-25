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Emekli zammı son dakika haberi: Emekli maaşına yüzde kaç zam gelecek?

2023 asgari ücretin açıklanması ile birlikte gözler emekli zammına çevrildi. 13 milyondan fazla emekli vatandaşımızın oldukça merak ettiği konuya ilişkin en çok araştırılan; Bağ-Kur ve SSK emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar ve yüzde kaç zam gelecek sorularının cevaplarını derledik!

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  • EMEKLİ ZAMMI son dakika 2023 | Bağ-Kur ve SSK emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar ve yüzde kaç zam gelecek? Bakan Vedat Bilgin

    Yurt genelinde binlerce emekli vatandaşımızı yakından ilgilendiren "emekli maaşı ne kadar olacak" sorusu bir kez daha gündem olmuş durumda. Söz konusu duruma dair son gelişmeleri bir araya getirdik. İşte, 2023 emekli maaşı ile ilgili ayrıntılar...
  • EMEKLİ ZAMMI son dakika 2023 | Bağ-Kur ve SSK emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar ve yüzde kaç zam gelecek? Bakan Vedat Bilgin

    "BAĞKUR EMEKLİLERİMİZİN DE MAAŞINA DÜZENLEME YAPILACAK"

    En alt düzeyde ücret alan emekliler var. Çok düşük kaldı. Açıklandığı gün fena değildi, enflasyon şartları içinde az kaldı. Bunlar kim? Prim gün sayılarını tamamlamamışlar, daha çok Bağkur'lular. Devlet 'bu insanlarımıza borçlanma imkanı getirelim' demişler. Prim borçlarını bağladıkları emekli maaşından ödenmiş. Bir sosyal destek bu. Bunların sayısı 500 bin civarında. Bunları da biz nasıl sosyal devlet ücretsiz, gelirsiz kimseyi bırakmaz diye bir düzenleme yaptıysa, bunlar da yeniden ele alınarak düzenlenecek.
  • EMEKLİ ZAMMI son dakika 2023 | Bağ-Kur ve SSK emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar ve yüzde kaç zam gelecek? Bakan Vedat Bilgin

    "EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINA ZAM ORANLAR ÇIKINCA BELLİ OLACAK"

    En düşük emekli maaşı ne olabilir sorusunu, bütün bu zamlar, oranlar belirlendikten sonra ortaya çıkacak. Emekli maaşları primle ilişkilidir. Kimse prim ödemesin diye muhalefet söylüyor. Bu bağlantıyı ortadan kaldıran bir şey. Biz prim ödeyerek emekli maaşı alıyoruz. Asgari ücretle bunu birbirine karıştırmamak lazım. Prim ödemese de emekli maaşı verelim mantığı sürdürülebilir değil. En alttakilere seyyanen zam yapmak yöntemimizdir, yukarıdakilere enflasyon farkını dikkate alınan düzenleme yapılır.
  • EMEKLİ ZAMMI son dakika 2023 | Bağ-Kur ve SSK emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar ve yüzde kaç zam gelecek? Bakan Vedat Bilgin

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EMEKLİ ZAMMI AÇIKLAMASI!

    Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret açıklamasında emekli maaşı ile ilgili şunları söyledi:

    Geçmişte de hükümetçe sonuçlandırılan asgari ücret vardır. Türkiye'de büyüme gayretlerinin en büyüğünün çalışma hayatında aldığımız bir gerçektir. Asgari ücreti açıkladıktan sonra memur ve emekli maaşlarında artış da bu şekilde tespit edilecek. 
  • EMEKLİ ZAMMI son dakika 2023 | Bağ-Kur ve SSK emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar ve yüzde kaç zam gelecek? Bakan Vedat Bilgin

    MAAŞ ZAMMI SENARYOLARI 

    Enflasyon olasılıklarına göre ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yapılacak artış oranları şöyle olacak:

    Yıllık enflasyon Maaş artışı

    Yüzde 65,2 Yüzde 16,05

    Yüzde 70,5 Yüzde 19,75

    Yüzde 73,7 Yüzde 22,03

    Yüzde 78,6 Yüzde 25,45
  • EMEKLİ ZAMMI son dakika 2023 | Bağ-Kur ve SSK emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar ve yüzde kaç zam gelecek? Bakan Vedat Bilgin

    Memur maaşları ve emekli memur aylıkları ise enflasyon olasılıklarına göre şöyle artacak:

    Yıllık enflasyon Maaş artışı

    Yüzde 65,2 Yüzde 17,13

    Yüzde 70,5 Yüzde 20,87

    Yüzde 73,7 Yüzde 23,17

    Yüzde 78,6 Yüzde 26,62
  • EMEKLİ ZAMMI son dakika 2023 | Bağ-Kur ve SSK emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar ve yüzde kaç zam gelecek? Bakan Vedat Bilgin

    REFAH PAYI ARTIŞI OLACAK MI?

    Enflasyonda özellikle son bir yılda yaşanan yüksek artış dolayısıyla ücretlilerin alım gücü azaldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla enflasyonun maaşlarda yarattığı tahribatı gidermek amacıyla refah zammı yapılması için çalışma yürütüldüğü bir süre önce kulislere yansıdı.

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    Memur maaşlarına bu yılın ocak ayında yüzde 5 toplu sözleşme zammı yapılacak iken yüzde 2,5 oranında ilave artış yapılmıştı. Benzer bir artışın gelecek yıl ocak ayında da yapılması bekleniyor.
  • EMEKLİ ZAMMI son dakika 2023 | Bağ-Kur ve SSK emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar ve yüzde kaç zam gelecek? Bakan Vedat Bilgin

    AK Parti hükümetleri döneminde 2003, 2004, 2005, 2010 ve 2011 yıllarında emekli aylıklarına refah payı zammı yapıldı. Refah zammı 2003 yıllında seyyanen artış şeklinde gerçekleşirken, diğer yıllarda genellikle düşük aylıklara daha yüksek olmak üzere oransal artış şeklinde yapıldı.
  • EMEKLİ ZAMMI son dakika 2023 | Bağ-Kur ve SSK emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar ve yüzde kaç zam gelecek? Bakan Vedat Bilgin

    Bu yıl 3 bin 500 lira olarak belirlenen en düşük emekli aylıklarının da gelecek yıl yükseltilmesi bekleniyor.

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