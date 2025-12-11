EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI UYGULAMASI

Kök aylıkları, en düşük emekli maaşının altında olan emeklilerin aylıkları Hazine tarafından tamamlanıyor. Emeklilerin arasındaki 3 milyon 716 bin kişi en düşük maaşını alıyor. Bu rakam 2025’in ilk yarısında 16 bin 881 TL olarak uygulandı.

Bir örnek vermek gerekirse maaşı 16 bin 881 TL’nin altında kalan ve kök aylığı 12 bin TL olan bir emekliye Hazine, 2025 yılında 4 bin 881 vererek maaşı 16 bin 881 TL’ye tamamladı.