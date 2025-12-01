Güncel altın fiyatları 11 Aralık 2025 Perşembe günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Haftanın üçüncü işlem gününde Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam altın, yarım altın, çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları merak ediliyor. Fed'in bu akşamki toplantısında faiz indirimine gideceğine dair beklentiler gücünü korumaya devam ediyor. Bunun yanı sıra Fed Başkanı Jerome Powell'dan temkinli açıklamalar gelebileceğine yönelik öngörüler, piyasalardaki risk algısının artmasına neden oluyor. İşte 11 Aralık 2025 altın fiyatları canlı takip ekranı…