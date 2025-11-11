Emekli zammı son durum: 2026 Ocak SSK Bağkur 6 aylık enflasyon farkı ile en düşük emekli zammı ne kadar olacak?
Ocak emekli zammı ile ilgili son dakika gelişmeler takip ediliyor. SSK Bağkur emeklileri 6 aylık enflasyon farkına göre alacakları zam oranını bekliyor. En son Ekim ayı enflasyon verilerinin ardından enflasyon farkı SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için yüzde 10,25 oldu. Milyonların gündeminde ise yeni emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL, yüzde kaç zam yapılacak soruları yer alıyor. Kasım ve aralık ayı verilerinin açıklanmasıyla nihai oran belirlenecek. Peki emekli maaşı ne kadar olacak, 2026 Ocak SSK Bağkur 6 aylık enflasyon farkı ile en düşük emekli zammı ne zaman açıklanacak?
Milyonlarca emeklinin gözü kulağı emekli zammı güncel haberlere çevrildi. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin yılın ikinci yarısına ait ilk 4 aylık enflasyon oranı yüzde 10,25 olarak kesinleşti. 2026 Ocak emekli maaş zammı için 2 verinin açıklanması kaldı. Böylelikle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yanı sıra memur ve emekli memurların 2026 Ocak ayında alacakları maaş artış oranları da netleşecek. İşte, 2026 Ocak SSK, Bağkur emekli zammı son dakika haberleri
EMEKLİ ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
3 Ocak'ta açıklanacak 6 aylık enflasyon farkı toplamı ile belirlenecek olan emekli maaşı zam oranı için geri sayım başladı.
İşte Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın 8 Kasım tarihinde kaleme aldığı yazı...
SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ocak ayında, temmuz – aralık dönemindeki 6 aylık enflasyon oranında artacak. Altı aylık enflasyon yıllık enflasyon yüzde 31 olduğunda yüzde 12,28, yüzde 32 olduğunda yüzde 13,14, yıllık enflasyon yüzde 33 olduğunda ise yüzde 14,00 olacak. Bu durumda, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına ocak ayında yüzde 12,28 ile yüzde 14,00 arasında zam yapılacak.
Memur maaşlarına temmuz ayında yapılan yüzde 15,57 oranındaki artışın 5 puanı toplu sözleşme zammından kaynaklanıyor. Memur maaşlarına ocak ayında zam yapılırken önce 6 aylık enflasyon ile yüzde 5 toplu sözleşme zammı arasındaki fark yansıtılacak. Bu farkın üzerine 2026 yılı ocak ayı için belirlenen yüzde 11 oranındaki toplu sözleşme zammı uygulanacak.
Buna göre, yıllık enflasyon yüzde 31 çıkarsa memur maaşlarına ocak ayında yüzde 18,7, yüzde 32 çıkarsa yüzde 19,60, yıllık enflasyon yüzde 33 çıkarsa da ocak ayında yüzde 20,51 oranında zam yapılacak.
EMEKLİLERİN MAAŞ ZAMLARI ARASINDA 6 PUANDAN FAZLA FARK
Emekli memur aylıkları memur maaşlarına paralel artırılıyor. Merkez Bankasının enflasyon tahminlerine göre ocak ayında emekli memur aylıkları ile SSK ve BAĞ-KUR’lu emeklilerin aylıklarına yapılan zam arasında 6,42 ile 6,51 dolayında fark olacak. Memur emeklileri SSK ve BAĞ-KUR’lulardan daha yüksek zam alacaklar.
Memurların toplu sözleşmesi iki yılda bir yenileniyor. 2024-2025 yıllarını kapsayan toplu sözleşme döneminin ilk 6 aylık döneminde memurlar lehine fark olurken, izleyen 6 aylık dönemlerde SSK ve BAĞ-KUR’lular lehine fark oluştu.
2024 yılı ocak ayında emekli memur aylıkları yüzde 49,25 artarken, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarındaki artış yüzde 37,57’de kalacaktı. Kanunla fark kapatıldı ve zam oranı yüzde 49,25’te eşitlendi.
Sonraki 6 aylık dönemlerde ise SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yapılan zam memur emeklilerinden daha yüksek gerçekleşti.
EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI KAÇ TL OLACAK?
En düşük emekli aylığı bir süredir 6 aylık enflasyon oranında artırılıyor. Geçen yıl 12.500 TL olan en düşük emekli aylığı bu yıl ocak ayında yüzde 15,75 oranında artışla 14.469 TL’ye, temmuz ayında da yüzde 16,67 oranında artışla 16.681 TL’ye yükseltildi.
En düşük emekli aylığı 2025 yılı enflasyonu yüzde 31 çıkarsa 18.729 TL, yüzde 32 çıkarsa 18.872 TL, yüzde 33 çıkarsa 19.016 TL olacak.
KIDEM TAZMİNATI TAVANI ARTACAK
Kıdem tazminatı tavanı en yüksek devlet memuruna ödenen emekli ikramiyesine göre belirleniyor ve memur maaş katsayısına paralel artıyor. Brüt ücreti kıdem tazminatı tavanından az olanlara brüt ücretleri ne ise onun üzerinden her bir yıllık çalışmaya karşılık 30 günlük ücret ödeniyor. Brüt ücreti kıdem tazminatı tavanı tutarında veya daha fazla olanlara ise her bir yıllık çalışmaya karşılık tavan üzerinden ödeme yapılıyor.
Kıdem tazminatı tavanı halen 53.919,68 TL olarak uygulanıyor. 2025 yılı enflasyonu yüzde 31 çıkarsa ocak ayında kıdem tazminatı tavanı 64.002,66 TL’ye, enflasyon yüzde 32 çıkarsa 64.487,94 TL’ye, enflasyon yüzde 33 çıkarsa 64.978,61 TL’ye yükselecek.
4 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU!
Ekim ayı enflasyon verilerinin ardından enflasyon farkı SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için yüzde 10,25 oldu.
Ekimde yıllık enflasyon yüzde 32.87, aylık enflasyon yüzde 2.55 oldu
TÜİK ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre ekimde enflasyon yıllık yüzde 32.87, aylık yüzde 2.55 oldu. 12 aylık ortalama ise yüzde 37.15 olarak hesaplandı.