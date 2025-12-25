Emekli zammı hesaplama işlemi: SSK Bağkur (4A,4B) 2026 Ocak en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?
Yeni yıla girmeden önce emekli zammı son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Asgari ücret zammıyla birlikte 1 Ocak itibarıyla pek çok kalemin de ücreti değişecek. Enflasyon farkına göre ortaya çıkan emekli maaş zammı ise merak ediliyor. SSK Bağkur emeklileri için kesinleşen 5 aylık enflasyon farkı % 11,20 oldu. Peki 2026'da en düşük SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL zam gelecek? İşte, 2026 Ocak zammına göre emekli zammı hesaplama işlemi ve tüm detaylar
Asgari ücret zammı sonrası emekli maaş zammı son gelişmeleri merak ediliyor. TÜİK tarafından belirlenen enflasyon oranlarına göre değişkenlik gösteren emekli zammı, yüzdelik oranda önemli ipuçları veriyor. Aralık ayı enflasyonun açıklanmasının ardından 6 aylık enflasyon farkı kesinleşecek ve böylece memur-emekli maaş zammı kesinlik kazanacak. Peki 6 aylık enflasyon verilerine göre, emekli zammı ne kadar, yüzde kaç olacak? Ocak 2026’da emekliler yüzde kaç zam alacak? İşte, 2026 emekli zamlı maaş tablosu ile ilgili bilgiler
EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMASI OCAK 2026
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zammı, 6 aylık (Temmuz-Aralık) enflasyon oranı üzerinden hesaplanıyor. Kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte emeklilerin yeni yılda alacakları zam oranları da netleşmeye başladı. TÜİK’in yeni açıkladığı kasım ayı rakamlarına göre enflasyon aylık bazda yüzde 0.87, yıllık da yüzde 31.07 olarak gerçekleşti. Açıklanan rakamlara göre de 5 aylık enflasyon yüzde 11.20 olarak gerçekleşti.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri için, TÜİK’in açıkladığı 5 aylık enflasyon oranına göre şimdiden yüzde 11.20’lik zam kesinleşti. Memur ve emeklileri ile SSK, Bağ-Kur, tarım emeklilerinin 2026 zamlı maaşları temmuz-aralık enflasyonu açıklandığında, yani 5 Ocak 2026’da netleşecek.
5 AYLIK VERİ KESİNLEŞTİ
SSK ve Bağ-Kur emeklileri için kesinleşen zam oranı 5 aylık veriye göre % 11,20 olarak açıklandı.
SSK, BAĞ-KUR, EMEKLİ SANDIĞI (4A-4B-4C) EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA
YENİ ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU!
2026 Ocak ayında emekliler ve memurlar öncesinde asgari ücret zammı da belli oldu. Yüzde 27 oranında artış alan yeni ücret 28 bin 75 lira oldu. Sırada 6 aylık enflasyon verisi ile ortaya çıkacak emekli ve memur zammı var.
Kalan 6. ve son veri ise 5 Ocak Pazartesi günü TÜİK tarafından açıklanacak ve yüzdeler netleşecek.
SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ ZAMMI YÜZDE KAÇ OLACAK?
2025 yılı enflasyonu yüzde 31 oranında çıkarsa en düşük emekli aylığının da 6 aylık enflasyon oranında artırılarak ocak ayında 18.954 TL’ye çıkartılması bekleniyor. Enflasyon yüzde 33 olursa en düşük emekli aylığı da 19.244 TL’ye çıkacak.
2026 OCAK’TA EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Ocak ayında en düşük emekli aylığının 6 aylık enflasyon oranında artırılması bekleniyor.
Buna göre 16.881 TL'lik en düşük emekli taban maaşı;
Enflasyon yüzde 31 olursa 18.954 TL'ye
Enflasyon yüzde 32 olursa 19.100 TL'ye
Enflasyon yüzde 33 olursa 19.244 TL'ye çıkacak.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINA EK ZAM OLACAK MI?
Habertürk'ten Bülent Aydemir'in haberine göre: en düşük emekli maaşlarına ek bir zam yapılmayacak. Bunun yerine, en düşük emekli maaşı enflasyon oranında artacak.
6 AYLIK ENFLASYON FARKI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Aralık ayı enflasyon verisi TÜİK tarafından 5 Ocak Pazartesi günü açıklanacak. Açıklanacak olan veri ile 2026 Ocak emekli maaş zammı belli olacak.