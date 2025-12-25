Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam 65 yaş aylığı, engelli maaşı, evde bakım maaşı ne kadar olacak? Ocak 2026'da Sosyal Destek Ödemeleri artacak mı?

        65 yaş aylığı, engelli maaşı, evde bakım maaşı ne kadar olacak? 2026'da Sosyal Destek Ödemeleri artacak mı?

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücreti 2026 yılı için net 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak açıkladı. Devlet tarafından ödenen 65 yaş aylığı, engelli maaşı, evde bakım maaşı gibi sosyal destek ödeme miktarı gündeme geldi. Peki 65 yaş aylığı, engelli maaşı, evde bakım maaşı ne kadar olacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.12.2025 - 14:54 Güncelleme: 25.12.2025 - 15:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        65 yaş aylığı, engelli maaşı, evde bakım maaşı tutarı yeni asgari ücret zammı sonrası merak ediliyor. Sosyal destek ödemeleri memur zammına bağlı artan yardımlardır. Yani enflasyon oranıyla birlikte sosyal destek ödemeleri şekil alacak. Peki 2026’da 65 yaş aylığı, engelli maaşı, evde bakım maaşı ne kadar olacak?

        2

        2026’DA SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR OLACAK?

        65 yaş aylığı, engelli aylığı, evde bakım maaşı, SED ödemeleri, kıdem tazminatı tavanı Ocak ve Temmuz aylarında memur maaş zammı oranında artmaktadır.

        5 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU

        Kasım ayı enflasyon verilerinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanması ile birlikte 5 aylık enflasyon farkı netleşti.

        Kasım ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 0,87 artış göstererek son iki yılın en düşük artışını kaydetti. Yıllık enflasyon ise yüzde 31,07 seviyesine çıktı.

        3

        Önceki aylardaki enflasyon oranları ise şu şekilde gerçekleşti:

        2025 Temmuz: Yüzde 2,06

        2025 Ağustos: Yüzde 2,04

        2025 Eylül: Yüzde 3,23

        2025 Ekim: Yüzde 2,55

        Bu veriler doğrultusunda, son 5 aylık kümülatif enflasyon yüzde 11,21 olarak hesaplanırken, enflasyon farkı yüzde 5,91 olarak belirlendi.

        Nihai zam oranı, Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından kesinleşecek.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Öztel açıkladı... İstanbul'a ne zaman kar yağacak?
        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Öztel açıkladı... İstanbul'a ne zaman kar yağacak?
        Pazar günleri marketler kapalı olabilir
        Pazar günleri marketler kapalı olabilir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalar
        Merkez bankaları 'belirsizlik' yılını geride bıraktı
        Merkez bankaları 'belirsizlik' yılını geride bıraktı
        Sadettin Saran adli kontrolle serbest
        Sadettin Saran adli kontrolle serbest
        Cezaevlerinden tahliyeler başladı
        Cezaevlerinden tahliyeler başladı
        Site inşaatı kazısında çıktı... Mezar ve insan kemikleri!
        Site inşaatı kazısında çıktı... Mezar ve insan kemikleri!
        Anne 3 aylık bebeğini 4. kattan bıraktı!
        Anne 3 aylık bebeğini 4. kattan bıraktı!
        Futbolda FETÖ operasyonu: 4 isim ifade verecek
        Futbolda FETÖ operasyonu: 4 isim ifade verecek
        40 kişi hayatını kaybetti... 15 yıl hapis ve serbest!
        40 kişi hayatını kaybetti... 15 yıl hapis ve serbest!
        İlk önce hangisini görüyorsunuz?
        İlk önce hangisini görüyorsunuz?
        Deniz Akkaya'ya zorlama hapis
        Deniz Akkaya'ya zorlama hapis
        Mutluluklarını haykırdılar
        Mutluluklarını haykırdılar
        Şeytanın aklına gelmez! 29 koyunun karnında dikiş izi vardı!
        Şeytanın aklına gelmez! 29 koyunun karnında dikiş izi vardı!
        Vücudumuzun en güçlü hali hangi yaşta oluyor?
        Vücudumuzun en güçlü hali hangi yaşta oluyor?
        Trabzonspor'dan Ahmed Kutucu'ya kanca!
        Trabzonspor'dan Ahmed Kutucu'ya kanca!
        Dursun Özbek'ten transfer mesajı!
        Dursun Özbek'ten transfer mesajı!
        Fenerbahçe'nin ilk yarı karnesi: 20 yıl sonra ilk!
        Fenerbahçe'nin ilk yarı karnesi: 20 yıl sonra ilk!
        Tavuk büyüsü yaptılar
        Tavuk büyüsü yaptılar
        TSS'de primler ulaşılabilir
        TSS'de primler ulaşılabilir