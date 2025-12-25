65 yaş aylığı, engelli maaşı, evde bakım maaşı ne kadar olacak? 2026'da Sosyal Destek Ödemeleri artacak mı?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücreti 2026 yılı için net 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak açıkladı. Devlet tarafından ödenen 65 yaş aylığı, engelli maaşı, evde bakım maaşı gibi sosyal destek ödeme miktarı gündeme geldi. Peki 65 yaş aylığı, engelli maaşı, evde bakım maaşı ne kadar olacak?
65 yaş aylığı, engelli maaşı, evde bakım maaşı tutarı yeni asgari ücret zammı sonrası merak ediliyor. Sosyal destek ödemeleri memur zammına bağlı artan yardımlardır. Yani enflasyon oranıyla birlikte sosyal destek ödemeleri şekil alacak. Peki 2026’da 65 yaş aylığı, engelli maaşı, evde bakım maaşı ne kadar olacak?
2026’DA SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR OLACAK?
65 yaş aylığı, engelli aylığı, evde bakım maaşı, SED ödemeleri, kıdem tazminatı tavanı Ocak ve Temmuz aylarında memur maaş zammı oranında artmaktadır.
5 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU
Kasım ayı enflasyon verilerinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanması ile birlikte 5 aylık enflasyon farkı netleşti.
Kasım ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 0,87 artış göstererek son iki yılın en düşük artışını kaydetti. Yıllık enflasyon ise yüzde 31,07 seviyesine çıktı.
Önceki aylardaki enflasyon oranları ise şu şekilde gerçekleşti:
2025 Temmuz: Yüzde 2,06
2025 Ağustos: Yüzde 2,04
2025 Eylül: Yüzde 3,23
2025 Ekim: Yüzde 2,55
Bu veriler doğrultusunda, son 5 aylık kümülatif enflasyon yüzde 11,21 olarak hesaplanırken, enflasyon farkı yüzde 5,91 olarak belirlendi.
Nihai zam oranı, Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından kesinleşecek.