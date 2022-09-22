Son olarak uygulanan Temmuz zammında 6 aylık enflasyon verileri doğrultusunda emeklilere %42,35 oranında zam uygulanmıştı. Ocak ayında yapılacak zam için araştırmalar hız kazanırken emekli zammının ne kadar olacağı araştırılıyor. Peki, emekli zammı ne kadar olacak, maaşlara nasıl yansıyacak? İşte detaylar...