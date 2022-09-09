En yüksek emekli promosyonu veren bankalar listesi, ek gelir elde etmek isteyen binlerce emekli tarafından takip ediliyor. Müşterilerini başka bankaya kaptırmamak veya yeni müşteri edinmek isteyen bankaların promosyon yarışı sürerken, kampanyaların başvuru tarihleri 30 Eylül'e kadar uzatıldı. En yüksek emekli promosyonu ödemeleri 8 bin 250 TL'ye kadar yükselirken bazı bankalar, emekli yakınını getirenlere 10 bin liraya kadar promosyon imkanı sunuyor. İşte, bankaların kampanyaları...