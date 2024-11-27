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        Haberler Bilgi Ekonomi EMEKLİLERE PAZAR DESTEĞİ ÖDEME TARİHİ 2024: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu duyurdu! 10 bin TL pazar desteği ne zaman yatacak, ayın kaçında?

        Emekli pazar desteği ödeme tarihi belli oldu! 10 bin TL pazar desteği ne zaman yatacak?

        Emeklilere pazar desteği ödeme tarihi belli oldu. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada emekli pazar desteği ödemelerinin yapılacağı tarihi duyurdu. İmamoğlu'nun seçim vaadi olan destek ödemelerine başvurular 30 Ekim-8 Kasım tarihlerinde alınmıştı. Peki, 10 bin TL emekli pazar desteği ne zaman yatacak, ayın kaçında ödenecek? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.11.2024 - 08:04 Güncelleme: 27.11.2024 - 08:04
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        Emeklilere pazar desteği ödemeleri başlıyor. Beklenen açıklama İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan geldi. İmamoğlu’nun son dakika açıklaması ile 10 bin TL pazar desteği ödeme tarihi netleşti. Yıllık 10 bin TL tutarındaki destek ödemesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen toplam 10 bin 76 emekliye verilecek. Peki, emeklilere İBB pazar desteği ne zaman yatacak? İşte, 10 bin TL pazar desteği ödeme tarihi…

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        EMEKLİ PAZAR DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

        İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabı X üzerinden emeklilere pazar desteği ödemesinin 29 Kasım 2024 Cuma günü yapılacağını açıkladı.

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        İBB 10 BİN TL PAZAR DESTEĞİ ÖDEME TARİHLERİ

        İmamoğlu, destek ödemesine ilişkin yaptığı açıklamada "Çarşıda pazarda olmayanlar ekonomik krizin can yakıcılığını bilemezler. Emekliler darda, geçinemiyorlar.

        İBB olarak emeklilerimizin de yanlarında oluyoruz. 10.076 emeklimize pazar desteği ödemesi cuma günü yapılacak, 100.760.000 TL'lik bütçemiz emekli desteğine aktarılacak." ifadelerini kullandı.

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