Emeklilere pazar desteği ödemeleri başlıyor. Beklenen açıklama İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan geldi. İmamoğlu’nun son dakika açıklaması ile 10 bin TL pazar desteği ödeme tarihi netleşti. Yıllık 10 bin TL tutarındaki destek ödemesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen toplam 10 bin 76 emekliye verilecek. Peki, emeklilere İBB pazar desteği ne zaman yatacak? İşte, 10 bin TL pazar desteği ödeme tarihi…