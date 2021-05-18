Emeklilik günlerinde bir ev almayı planlayan Hülya Özkal parasını Thodex'e kaptırınca tüm hayalleri altüst old

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Show Haber'den Tuğba Södekoğlu'nun haberine göre emekli vatandaş Hülya Özkal, varını yoğunu Thodex'e yatırmıştı. Faruk Fatih Özer kaçınca Thodex'e tam 280 bin lirasını kaptırmış oldu. Şimdi gözü yaşlı Özer'in yakalanmasını bekliyor.

"İLAÇLARLA AYAKTA DURABİLİYORUM"

"Ben ne yapacağım? Ben paramı kimden isteyeceğim? İlaçlarla ayakta duruyorum. Ruh ve sinir hastanesine mi yatayım bu yaştan sonra?" konuşan Hülya Özkal, hayatının en kötü günlerini yaşadığını söyledi.

"HAYATININ EN BÜYÜK ŞOKUNU YAŞADI"

66 yaşındaki Hülya Özkal, yaklaşık 4 yıl önce yatırım yapmak için kredi çekerek parasını Thodex'e verdi. "Geleceğin yatırımı olabilir diye düşündüm. İlk önce Coinex diye açılmıştı bu firma. Daha sonra Thodex oldu, buraya yatırdım" diye konuşan Özkal, parasını buraya kaptırınca hayatının şokunu yaşadı.

"BUGÜN 'ÇIK' DESELER SOKAKTAYIM"

Şimdi 5 kuruşsuz kalan Hülya Özkal, "Hem belli bir yaştayım hem bir kuruş sermayem yok. Şimdi ne iş yapacağım?" diye konuşuyor. Şu an yazlıkta bir arkadaşının evinde emanet oturan Özkal, "Bugün çık dese sokaktayım" dedi.

"HAYALLERİMİ, EMEKLİLİĞİMİ ÇALDILAR"

Emekliliğinde bir ev alıp, rahat etme hayalleri kuran Thodex mağduru Özkal, şimdi kredi borçlarını ödemeye çalışıyor. Gözü yaşlı bir şekilde konuşan Özkal, "Benim hayalimi çaldılar, emekliliğimi çaldılar" dedi.

"YAKALANDIĞI GÜN BAYRAMIM OLACAK"

Firari Faruk Fatih Özer'in yakalandığı günü 'bayramım olacak' diye nitelendiren Özkal, "İnşallah şu gördüğünüz gözyaşlarımda boğulur" demekten kendini alamadı.