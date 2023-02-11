6 Şubat 2023 Pazartesi günü meydana gelen ve tüm Türkiye'yi derinden yaralayan Kahramanmaraş merkezli depremlerde, Bir Zamanlar Çukurova'da oynayan Emel Atıcı (sağda), kızı Püryan Atıcı (solda) ile yaşamını kaybetti. Konuyla ilgili olarak TIMS&B Productions'tan resmi açıklama geldi...