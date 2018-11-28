Emel Müftüoğlu işaret diliyle şarkı söyledi

Türk Pop Müziğine damga vuran hitleri ile dinleyicilerin gönlünde taht kuran Emel Müftüoğlu, yeni şarkısı ile de adeta gündem yaratmaya geliyor.

‘Gündem Yaratayım Mı’ şarkısına Beyoğlu’nun simge yapılarından Narmanlı Han’da video klip çekildi. 1831 yılında inşa edilen yapı, kapılarını ilk kez bir klip için açtı. Ahmet Hamdi Tanpınar'dan Bedri Rahmi Eyüboğlu'na kadar birçok sanatçıya ev sahipliği yapan 187 yıllık Narmanlı Han, bu kez Emel Müftüoğlu’nun klibine ev sahipliği yaptı. 2.5 yıl önce restorasyona giren han, açılışını Emel Müftüoğlu ile yaptı.

Deniz Akel yönetmenliğinde çekilen video klipte Müftüoğlu’na 50 kişilik oyuncu ekibi eşlik etti. Renkli kıyafetleri ve marjinal görüntüsü ile dikkat çeken sanatçının kıyafetlerini ünlü modacı Erol Albayrak dikti.

Müftüoğlu, klipte şarkının bir kısmını işaret dili ile söyleyerek işitme engelli sevenlerine de selam göndermeyi ihmal etmedi.

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