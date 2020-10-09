Emel Müftüoğlu: Jet-ski kazası geçirdim

Sanatçı Emel Müftüoğlu, geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Birkaç gün önce dizisindeki menisküslerin yırtıldığını dile getiren Müftüoğlu, arkadaşlarının yardımı ile arabasından indi.

58 yaşındaki şarkıcı, gazetecilerin sorularını yanıtlayarak, "İki hafta önce Bodrum'da jet-ski'den düşüp kaza geçirdim. O günden beri evde istirahat ediyorum. Sıkıldım oturmaktan, bugün de biraz hava almak istedim. Ameliyat olmadan ilaç tedavileriyle atlatmak istiyorum" dedi.

Emel Müftüoğlu, daha sonra arkadaşlarıyla birlikte bir restorana oturup sohbet etti.