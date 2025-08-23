Habertürk
        Haberler Dünyadan 'Emily in Paris' dizisinin yardımcı yönetmeni çekimler sırasında hayatını kaybetti - magazin haberleri

        'Emily in Paris' dizisinin yardımcı yönetmeni çekimler sırasında hayatını kaybetti

        Lily Collins'in başrolde yer aldığı 'Emily in Paris' dizisinin yardımcı yönetmeni Diego Borella, sette ekibin önünde yere yığıldı

        Giriş: 23.08.2025 - 13:24 Güncelleme: 23.08.2025 - 13:25
        Çekim sırasında trajik ölüm
        Son dönemin popüler dizisi 'Emily in Paris'in yardımcı yönetmeni Diego Borella, beşinci sezonun Venedik'teki çekimleri sırasında hayatını kaybetti.

        47 yaşındaki Diego Borella'nın, yeni sezonun son sahnelerini çekmeye hazırlanırken, ekibin önünde yere yığıldığı öğrenildi.

        La Repubblica'nın haberine göre, olay yerine gelen sağlık görevlileri yaptıkları tüm müdahaleye rağmen Diego Borella'yı kurtaramadı. Borella'nın kalp krizinden öldüğü düşünülüyor.

        Diego Borella

        Yaşanan olayın ardından, Lily Collins'in başrolde yer aldığı dizinin çekimleri geçici olarak durduruldu.

        1978 yılında Venedik'te doğan Diego Borella; Roma, Londra ve New York gibi dünyanın dört bir yanındaki şehirlerde eğitim almış başarılı bir yardımcı yönetmen ve yazardı.

        'Emily in Paris'in beşinci sezonunun çekimleri 15 Ağustos'ta Venedik'te başladı ve pazartesi günü tamamlanması planlanıyordu.

