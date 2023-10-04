Emin Müftüoğlu: “Bu yıl sportif açıdan tarihi bir yıl”

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından gerçekleştirilen 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 8 ile 15 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek. 190 farklı ülkede 13 farklı dilde yayınlanacak organizasyon öncesi Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, İhlas Haber Ajansı’na (İHA) açıklamalarda bulundu. Tüm vatandaşları kamuoyu oluşturmaya davet eden Başkan Müftüoğlu, “Cumhuriyetimizin ve federasyonumuzun 100. yılında, ulusal ve uluslararası olmak üzere iki tur düzenledik. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yapılacak olan 58. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu, 8 Ekim Pazar günü 11.40’ta Alanya’dan start alacak. Sahil bölgesinde birçok tarihi ve doğal güzelliğe sahip bölgeden geçerek 15 Ekim Pazar günü Sultan Ahmet Meydanı’nda sona erecek. Bu turda bisiklet yarışından çok fazlası var. Bisiklet yarışından öte bir tanıtım ağıdır. Bu tanıtım ülkemizin turizmine, ekonomisine büyük katkılar sağlayacak. Tüm vatandaşlarımızı evlerinin önünden geçen bu dünya organizasyonunu izlemeye ve ülke tanıtımı için kamuoyu oluşturmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

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“Bu yıl sportif açıdan tarihi bir yıl”

Ülke içerisinde sporun tabana yayılması için gerekli tüm adımları attıklarını dile getiren Emin Müftüoğlu, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a bisiklet ailesi olarak teşekkür etmek istiyoruz. Kendisi bisiklet ile ilgili her şeye destek oluyor. Kendisinin talimatıyla önümüzdeki yılları kurtaracak bir veledrom açıldı. Bu yıl Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak’ın liderliğinde 9 tane tek günlük, 7 tane etaplı bisiklet turları düzenledik. Bu yıl sportif açıdan tarihi bir yıl. Avrupa ve Dünya şampiyonalarında ilk defa gümüş ve bronz madalya aldık. Bu yıl 2 madalya, 1 dünya 5.’liği elde ettik ve sporun ülkemizde tabana yayılması amacı ile de çok fazla organizasyon gerçekleştirdik” diye konuştu.

“Türkiye’den artık bir dünya hakemi çıktı”

Bisiklet camiası olarak artık ülkeyi temsil edecek bir hakemin de olduğunu sözlerine ekleyen Başkan Müftüoğlu, “Bisiklet konusunda bir tek eksiğimiz vardı. Bu platformda ülkeyi temsil edecek bir hakemimiz bulunmuyordu. Türkiye’den artık bir dünya hakemi çıktı. Kendileri UCI komiseri oldular. Bisiklette önemli bir konum. Bu yolda bir ilki gerçekleştiren Koray Cantez hocamızı tebrik ediyor ve başarılarını diliyorum” şeklinde konuştu.

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Mark Cavendish, rekor için yarışacak

Dünya çapında ün salmış bisikletçilerin de bu organizasyonda yer alacağının altını çizen Başkan Emin Müftüoğlu, “Dünya’nın 5 kıtasında birçok ülkeden takım, 58. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nda yarışacak. Geçmiş yıllarda Cumhurbaşkanlığı Turu’na katıldıktan sonra isim yapmış pek çok sporcu var. Bu yıl da yeni liderler çıkacağına inanıyoruz. Genç sporculardan oluşan takımlara da ev sahipliği yapacağız. Bu turnuva aynı zamanda genç bir yarışçı ve spor hayatının sonuna gelmiş bir yarışmacının mücadelesine sahne olacak. Bu sene ön plana çıkan iki sporcu göze çarpıyor; Mark Cavendish ve Jasper Philipsen. Mark Cavendish bu turu 11 kez kazanarak en çok kazanan iki sporcudan bir tanesi. Bu sene yarışmaya bu durumu kendi lehine çevirmek için katılıyor. Kendisi bu yıl dijital platformda tüm dünya tarafından takip edilen bir yapımda da yer aldı. Bu tarz sporcuların organizasyonda yer alamsıyla birlikte tüm dünyanın gözünün de Türkiye’ye çevrilmesine sebep oluyor” açıklamalarında bulundu.

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Bu yıl Türkiye’de kurulan 4 profesyonel takımın da yarışacağını belirten Müftüoğlu, “Bu yıl ilk kez ülkemizde kurulan 4 profesyonel takım katılacak organizasyona. Beykoz Belediyesi, Konya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Spor Toto takımları. Bu takımlar çok büyük bir yarışın içerisinde. İnşallah Olimpiyatlara da gideceğiz” cümlelerine yer verdi.

“190 farklı ülkede ve 13 farklı dilde yayınlanan bir organizasyon”

Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’na her yıl dünya medyası tarafından daha çok ilgi gösterildiğini vurgulayan Müftüoğlu, “2008 yılında ilk başladığımızda TRT ve bir Alman spor kanalı dışında hiçbir yerde yayınlanmayan Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu, bugün 190 farklı ülkede 13 farklı dilde yayınlanan bir organizasyon oldu. Bisiklet piyasasında büyük ağları olan sponsorlar ile işbirliği anlaşmalarımız da bu konuda olumlu etkiler bıraktı. Geçen yıl 615 milyon haneye ulaşmış bir izlenme potansiyelimiz var. Bu sene atacağımız adımlar ile bunu rakamların üzerine çıkmak için çaba sarf ediyoruz. Dünya’nın her yerinde ülkemizi ve Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nu tanıtmak için elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz” açıklamalarında bulundu.

Organizasyon süreci boyunca fotoğraf yarışması düzenlediklerini de aktaran Başkan Müftüoğlu, “Bu yıl 58. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nun yanı sıra bir de fotoğraf yarışması düzenliyoruz. Türkiye Fotoğrafçılar Vakfı ile birlikte düzenlediğimiz bu yarışmaya herkes katılabilecek. Bisiklet yarışlarını takip eden tüm vatandaşlarımız, çektiği fotoğrafları göndererek birinci olma şansı yakalayabilecek” diyerek sözlerini tamamladı.