Emine Erdoğan: Aşmamız gereken bir ön yargı bariyeri var. O halde bizler daha çok çalışacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Bugün hala kadınların kılık kıyafeti yüzünden hakir görüldüğüne, bir kadının değerinin dış görünüşüyle ölçülmeye çalışıldığına, batılı bir imaj taşımayan her kadının çağdışı sayıldığına üzülerek şahit oluyoruz. Demek ki hala mücadele etmemiz, aşmamız gereken bir ön yargı bariyeri var. O halde bizler daha çok çalışacağız." dedi.

Emine Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları Başkanlığınca AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Köklerden Geleceğe Kadın Kolları Teşkilat Çalıştayı"nın kapanış programına katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan ve diğer partililerce karşılanan Emine Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları Başkanlığının geçmişten bu yana çalışma ve kongrelerinden fotoğrafların yer aldığı "Vefa Yolu"ndan geçerek salona girdi.

Programda konuşan Emine Erdoğan, Türkiye için birlikte kurdukları hayalleri, bir bir gerçeğe dönüştürdükleri bu çatının altında davetlilerle bir arada olmanın tarifsiz bahtiyarlığını yaşadığını ifade etti.

Bu buluşmaların kendisi için anlamlı olduğunu belirten Emine Erdoğan, "Çünkü bizler sadece bir partinin mensupları değiliz. Biz, birbirine sımsıkı bağlarla bağlı dava arkadaşları, sevinçte ve kederde omuz omuza duran, çok büyük ve çok güçlü bir aileyiz." dedi. Emine Erdoğan, AK Partili kadınlarla bir araya geldikleri her yerin aile meclisi olduğunu bildirerek, "Bizler 2001'de, kalbimize vatan sevdamızı ve tertemiz niyetlerimizi koyup milletimize hizmet etmek üzere kutlu bir yola çıktık. Nice zorluğu, nice engeli birlikte aştık. Eğer bugün, bu yolun çeyrek asırlık kavşağında dimdik duruyorsak bu, inancımızın, sabrımızın ve kararlılığımızın eseridir. Bunun için Rabbimize ne kadar şükretsek azdır. İlk günden bu yana hareketimize omuz veren, bu davayı öz evladı gibi bağrına basan tüm kardeşlerime yürekten şükranlarımı sunuyorum. Allah hiçbirinizin eksikliğini göstermesin. Aynı lokmayı paylaşmanın, aynı dertle dertlenmenin, aynı amaçta kenetlenmenin bereketi üstümüzden hiç eksik olmasın inşallah." ifadelerini kullandı. Bu vesileyle ahirete irtihal eden tüm dava arkadaşlarını rahmet ve minnetle yad eden Emine Erdoğan, kendilerine Allah'tan mekanlarını cennet, makamlarını ali eylemesi temennisinde bulundu.

Emine Erdoğan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan'a ve kıymetli ekibine böyle anlamlı bir çalıştayı tertip ettikleri için teşekkür etti. "AZİZ MİLLETİMİZ İÇİN HER ŞEYİN EN İYİSİNİ YAPMAYA TALİBİZ" Bu buluşmanın, aynı zamanda AK Partinin vefa geleneğinin, tecrübeye ve emeğe verdiği değerin bir sembolü olduğunu kaydeden Emine Erdoğan, "Bizim genç kadrolarımız, her zaman kurucularımızın izindedir. İnanıyorum ki onların bilgi ve tecrübelerinden ziyadesiyle istifade ediyorlar, adanmışlıklarını, mütevazı ve vakarlı duruşlarını kendilerine rehber ediniyorlar. Çünkü AK Parti, milletin içinden doğmuş, milletle el ele yürüyen, milletin duasıyla güç bulan bir harekettir. Unutmayalım ki her birimiz, kurucu değerlerimizin birer temsilcisiyiz. Aziz milletimiz için her şeyin en iyisini yapmaya talibiz. Hayatını bir ideale adamanın, vatanı için dur durak bilmeden çalışmanın manevi lezzetinin, her türlü makamın ve kişisel ajandanın üstünde olduğunu biliyoruz." Merhum şair Erdem Bayazıt'ın "Aşkın bir adı da yorulmamaktır." sözlerini aktaran Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da sık sık "Aşkınan koşan yorulmaz." cümlesini kullandığını anımsattı.

Emine Erdoğan, "İşte biz de bugüne kadar yüreğimizden taşan büyük bir vatan aşkıyla canımızı dişimize takarak çalıştık. Çalışmaya da devam edeceğiz. Ne mutlu bana ki sizlerin yüzlerine baktığımda bu onurlu davanın emin ellerde olduğunu görüyorum. Allah hepinizden razı olsun." diye konuştu. Tarihin cesaretle yürüyenleri, azimle direnenleri ve istikrarla yol alanları asla unutmayacağını dile getiren Emine Erdoğan, "Milletin derdini sırtlayan, bu aziz vatanı hak ettiği yere taşımak için gecesini gündüzüne katan, milletin hizmetkarı olmayı en büyük şeref sayan AK Parti, adını tarihe kalın harflerle yazdırmıştır. Milletimizin partimize gösterdiği teveccüh, bunun en açık ispatıdır." ifadelerini kullandı. "TÜRK SİYASETİNE KADIN GÜCÜNÜN MÜHRÜNÜ VURDUNUZ" "Girdiğimiz her seçimden alnımızın akıyla çıktıysak bilin ki bu başarıda sizlerin çok büyük payı var." diyen Emine Erdoğan, şöyle devam etti: "Çünkü sizler 81 ilimizde, ülkemizin dört bir köşesinde, çalınmadık tek bir kapı bırakmadınız. Ama daha da önemlisi şudur, sizler, gönül kapılarını ardına kadar açtınız. Adım attığınız evlere slogan ya da siyaset değil, kardeşlik götürdünüz, samimiyet götürdünüz, milletimizin derdini can kulağıyla dinlediniz, halden anladınız, kültürel ve inanç kodlarımızı referans alan yol haritaları çizdiniz, politika ürettiniz, çözüm sundunuz. İnsanları ayrıştırmadan, kutuplaştırmadan herkesi kuşatan bir siyaset yürütmek bizim kurucu felsefemizdir. Sizler de Türkiye'nin tüm renklerini, tüm seslerini, tüm hikayelerini kucakladınız. Türk siyasetine kadın gücünün mührünü vurdunuz. Siyasetin insanlara temas etme sanatı olduğunu yaşayarak gösterdiniz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi kadının 'siyasetin nesnesi değil, öznesi' olduğunu tüm dünyaya ispat ettiniz."

Emine Erdoğan, kadın elinin, değdiği her yeri güzelleştiren muazzam bir gücü olduğunu belirterek "İşte kadın eli değmiş siyasetin nelere kadir olduğunu hep birlikte gördük. AK Parti Kadın Kolları, 6 milyona yaklaşan üye sayısıyla dünyanın en büyük kadın sivil hareketidir. Kadınlar için kadınlarla birlikte siyaset yapmanın adıdır, başlı başına bir siyaset mektebidir." dedi. Bu yola ilk çıktıkları günlerde kadın üye sayısını binlerle ifade ettiklerini anımsatan Emine Erdoğan, "Bir avuç inanmış ve azimli kadınla ne başarılar kazandık. Şimdi 6 milyon kadınla neler yapabileceğimizi artık siz düşünün. Bugün demokrasiyi dillerinden düşürmeyen, ama siyaseti kadınlar için değil, kadınlar üzerinden yapan batılı ülkelerde bile böyle bir kadın örgütlenmesi yoktur. Aslına bakarsanız bu başarı bir tesadüf değildir. Anadolu kadını, bu topraklarda yüz yıllardır toplumsal hayatta ön saflarda yer almıştır. Orta çağda bir seyyah olan İbn-i Battuta, Anadolu'ya geldiğinde kadınların statüsü karşısında çok şaşırmış, seyahatnamesine 'Anadolu'da kadınlar tıpkı akıncı gibi at koşturmakta, pazar ticaretinde ön sıraları tutmaktadır.' diye not düşmüştür. 'Evladım annesiz büyür ama vatansız büyüyemez.' diyerek vatan savunmasına koşan Nene Hatunların ruhu soluduğumuz havaya karışmıştır." diye konuştu.

"BAŞÖRTÜSÜ YASAĞI, DEMOKRASİMİZE SAPLANMIŞ BİR HANÇERDİ. ÇOK ŞÜKÜR BU HANÇERİ ÇIKARDIK" Kadın hakları meselesinin, ilk günden beri AK Parti'nin en önemli gündemlerinden biri olduğunu dile getiren Emine Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: "2002'den beri kadınlar için atılan her adımda şunu açıkça görüyoruz, AK Parti, kadınların önündeki engelleri kaldıran, onları güçlendiren ve hayatın her alanında önceleyen bir irade ortaya koymuştur. Kadınları iş ve aile hayatında destekleyen kanunlardan kadına yönelik şiddetle mücadeleye kadar kadınların hayatlarını doğrudan iyileştiren, her biri reform niteliğinde olan sayısız icraata imza atmıştır. Kamusal alanda eşitliğin sağlanması, kadınların eğitim, çalışma ve seçilme haklarını özgürce ve insan onuruna yaraşır bir şekilde kullanmaya başlaması da AK Parti'nin tarihi bir hamlesidir. Başlı başına bir insan hakları ihlali olan başörtüsü yasağı, demokrasimize saplanmış bir hançerdi. Çok şükür ki biz bu hançeri çıkardık, yarayı iyileştirdik. Ancak bugün hala kadınların kılık kıyafeti yüzünden hakir görüldüğüne, bir kadının değerinin dış görünüşüyle ölçülmeye çalışıldığına, batılı bir imaj taşımayan her kadının çağdışı sayıldığına üzülerek şahit oluyoruz. Demek ki hala mücadele etmemiz, aşmamız gereken bir ön yargı bariyeri var. O halde bizler daha çok çalışacağız. Dün demokratik hakları kısıtlanan, pek çok alanda yok sayılan kadınlarımız, bugün hayatın her alanında önemli sorumluluklar alıyor, artan sayılarla karar alıcı mekanizmalarda topluma yön veren roller üstleniyor. Bu tablo, hepimizin medar-ı iftiharıdır."

Devlet kademelerindeki kadınlara ilişkin bilgi veren Emine Erdoğan, "Örnek vermek gerekirse 2002'de 14 kadın büyükelçimiz varken bugün bu sayı, 80'e ulaşmıştır. Kadın akademisyen sayısı, 26 binlerden 86 binlere yükselmiştir. Kadın hakim sayısı, 1725'ten, 8 bin 243'e çıkmıştır. Bugün Cumhuriyet tarihinin en yüksek kadın milletvekili sayısına ulaşmış durumdayız. İşte tüm bu kazanımlar, toplumsal ilerlemeyi kadının statüsünden ayrı görmeyen, kadın haklarını medeniyet ölçütü kabul eden AK Parti anlayışının eserleridir." diye konuştu. "TOPLUM, HANGİ KONULARA İLGİ BEKLİYOR, ÇOK İYİ OKUMAMIZ LAZIM" Necip Fazıl Kısakürek'in "Devler gibi eserler bırakmak için karıncalar gibi çalışmak gerekir." sözünü anımsatan Emine Erdoğan, "Biz bugüne kadar bu şiarla geldik. Şimdi çok daha büyük bir sorumluluk bilinciyle, daha da güçlü bir enerjiyle işlerimize sarılmamız gerekiyor. Çünkü AK Parti'nin 3-5 seneyle sınırlı dar bir vizyonu yoktur. Biz 2053'ü, 2071'i tasarlıyoruz. Bu milletin evlatlarının gurur duyacağı bir Türkiye Yüzyılı inşa ediyoruz. O yüzden toplum, hangi konulara ilgi bekliyor, işte bunları çok iyi okumamız lazım. En önemlisi de sokağın nabzını iyi tutmalı, hiçbir surette sahadan kopmamalı, rehavete kapılmamalıyız. Yüz yüze, göz göze, gönül gönüle kurulan iletişimin yerini hiçbir şey tutamaz." ifadelerini kullandı.

Çalıştayın, teşkilatlarda artan bir dinamizmin vesilesi olacağını bildiren Emine Erdoğan, partide çok büyük bir kurumsal hafıza ve yılların tecrübesi olduğunu kaydetti. Genç partililerden ilk günden beri teşkilatın içinde olan mensupları can kulağıyla dinlemelerini rica eden E